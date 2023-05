Relations internationales: dix voyages en six mois qui ont coûté plus de 300 000$ pour Martine Biron

En six mois, la nouvelle ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, a déjà effectué une dizaine de missions à l’étranger, qui ont coûté plus d’un quart de million aux contribuables.

Bien que voyager fasse partie de ses tâches ministérielles, on constate que depuis sa nomination, Martine Biron a passé l’équivalent d’un mois et demi à voyager à l’international.

New York, Paris, Bruxelles, Djerba, Dakar, Abidjan, Séoul, Singapour, Jakarta, Tokyo, Kyoto, Washington: l’ex-journaliste de Radio-Canada a déjà parcouru presque tous les grands continents. Le total des dépenses associées à ses voyages dépasse maintenant les 300 000$.

Sa première mission en sol français a coûté plus de 20 000$, en incluant tous les frais pour ses accompagnateurs et le personnel de son ministère, lesquels sont venus préparer le terrain quelques jours avant son départ pour Paris.

Une île à 50 000$

La suite de son voyage sur l’île balnéaire tunisienne de Djerba, où se déroulait le Sommet de la francophonie en novembre dernier, a engendré des dépenses totales d’un peu plus de 50 000$.

À cela s’ajoutent – selon ce qui a été divulgué lors de l’étude des crédits budgétaires – des dépenses d’environ 36 600$ pour le premier ministre François Legault et son personnel, qui ont également participé au Sommet de la francophonie en Tunisie. On ignore toutefois combien d’argent public a été dépensé pour assurer sa sécurité, notamment avec ses gardes du corps, dont les dépenses ne sont jamais publiées. Même chose, d’ailleurs, pour tous les voyages de Martine Biron.

La tournée de la ministre des Relations internationales en Afrique, qui l’a amenée à Dakar et à Abidjan, au Sénégal et sur la Côte d'Ivoire en janvier dernier, a également coûté un peu plus de 50 000$. Ce voyage a été précédé d’un arrêt en Belgique, qui a coûté un peu moins de 20 000$.

Périple Indo-Pacifique

La palme de la mission la plus coûteuse revient à celle d’une semaine effectuée dans la zone Indo-Pacifique, qui s’est soldée avec une facture de plus de 74 000$.

Il s’agissait de la première visite officielle d'une ministre des Relations internationales depuis 2018 dans cette région «au potentiel croissant», faisait valoir son ministère au moment du voyage.

Mme Biron en a notamment profité pour assister au dévoilement de la programmation du Mois de la francophonie en Corée, un événement organisé par le Conseil de promotion de la francophonie, dont le Québec assure la présidence cette année.

À Singapour, la ministre québécoise des Relations internationales a participé à l’ouverture de la Conférence Canada en Asie 2023, en plus de visiter le centre de services de Bombardier.

Après un séjour de deux jours à Jakarta, en Indonésie, Mme Biron s’est rendue au Japon, entre autres pour rencontrer le gouverneur de Kyoto et souligner les 50 ans de la Délégation générale du Québec à Tokyo, lors d'une réception.

Les dépenses de son dernier voyage en Colombie, qui s’est terminé la semaine dernière, n’avaient pas encore été divulguées au moment de publier.

Reprendre le bâton du pèlerin

Appelée à commenter le nombre de voyages effectués par la ministre Biron, son attachée de presse, Catherine Boucher, a rappelé que la pandémie avait «freiné les relations diplomatiques».

«Il faut reprendre le bâton du pèlerin et occuper le terrain sur nos territoires prioritaires», a-t-elle plaidé, soulignant que les exportations internationales de marchandises du Québec ont augmenté de 12,8% en 2022, pour atteindre la somme record de 113,2 milliards de dollars.