Rimouski: la nouveau Lab-École ouvrira en 2024

Le Centre de services scolaire des Phares a présenté mercredi matin son projet de réaménagement des quartiers scolaires en vue de l'ouverture du Lab-École.

Après avoir été reportée à quelques reprises, la nouvelle école ouvrira ses portes à la rentrée scolaire 2024.Depuis trois ans, le Centre de services scolaire travaille sur le dossier en prenant compte de plusieurs critères notamment la localisation, la répartition des naissances, l’équilibre entre les écoles et les futurs développements résidentiels.

Le nouveau Lab-École accueillera entre 500 et 525 élèves principalement du quartier Saint-Pie-X, mais aussi de la municipalité de St-Anaclet.

Les élèves proviendront des écoles Grand-Pavois de Sainte-Agnès, Élisabeth-Turgeon et de l’école des Sources.

L’ajout d’une nouvelle école permettra aux autres établissements de retrouver un nombre raisonnable d’élèves. C’est le cas pour l’école Grand-Pavois de Sainte-Agnès qui passera de 500 à 250 élèves. Les locaux modulaires ajoutés au fil des années seront retirés à l’été 2024.À l’école Élisabeth-Turgeon, on comptera cinq groupes de moins et on accueillera les classes de francisation qui se trouvent actuellement à l’école de l’Estran.

Le secteur plus à l’Ouest de St-Anaclet sera redirigé vers le Lab-École, incluant le futur quartier résidentiel qui sera construit prochainement.

La directrice générale du Centre de services scolaires de Phares est consciente que ces changements ne seront pas bien perçus par tous les parents.

«On comprend, mais il faut a moment donné mettre une limite de quartier scolaire et on voulait vraiment faire une école de quartier» a indiqué Madeleine Dugas.

Le Centre de services scolaire des Phares a présenté le projet mardi au comité de parents et aux conseils d’établissements des écoles concernées. La prochaine étape sera l’adoption par le conseil d’administration d’ici le mois de juin prochain.

Les détails se trouvent à l’adresse suivante : Quartiers scolaires - Centre de services scolaire des Phares