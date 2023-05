Seul en immigration: «le Québec n’est pas une société raciste»

Les résultats du sondage sur le nombre d’immigrants que le Canada devrait accueillir confirment ce que croyait Régine Laurent.

«Vous me voyez le visage! Ce n’est pas du maquillage, je suis noire de la tête au pied. Je vous le dis parce que je suis bien placé pour vous parler de racisme et j’affirme que le Québec n’est pas une société raciste», affirme-t-elle à l’émission «le bilan».

D’ailleurs, ces résultats corrigent l’image de la belle province dans le reste du pays, selon elle.

«C’est l’une des belles révélations de ce sondage parce que cela enlève des munitions à ceux qui s’acharnent de faire croire que le Québec est une société intolérante, xénophobe ou raciste», dit-elle.

Pour une meilleure intégration

Régine Laurent souhaite par contre que les différents députés dévoilent un plan plus complet lorsqu’ils parlent d’immigration

«Je souhaite que l’on arrête l’hypocrisie de la surenchère sur les seuils en immigration.»

Elle dénonce les arguments rudimentaires.

«Je suis plus gentil que les autres parce que j’annonce un chiffre plus élevé et le parti qui annonce des objectifs plus bas se fait traiter de xénophobe. Cette façon simplette d’empêcher le débat, je ne suis plus capable! Tous les partis devraient nous dire les mesures concrètes que vous voulez mettre en place pour une intégration réussie», dit-elle.