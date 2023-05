Un conducteur ivre tente de changer de siège avec son chien

Un conducteur ivre du Colorado a pris des policiers par surprise lors de son arrestation, car l’homme en faute a tenté de changer de siège avec son chien pour éviter de se faire arrêter, selon Indy100.

Les policiers de la ville de Springfield affirment que le suspect a d'abord été arrêté pour excès de vitesse à 80 km/h sur une route de 50 km/h et a tenté de changer de siège lorsqu’il a remarqué les sirènes de police derrière lui.

Lorsque les patrouilleurs ont immobilisé leur véhicule derrière celui du suspect, le conducteur serait sorti de la voiture du côté passagé et présentait des signes évidents d'intoxication, selon les autorités.

Lorsque les policiers lui ont demandé s'il était en état de conduire, il a pris la fuite à pied avant d'être appréhendé par les policiers à une vingtaine de mètres du véhicule.



Un officier du département de police de Springfield a découvert que l'homme s'était perdu dans la région après avoir conduit de Las Animas à Pueblo.



Plus tard, ils ont découvert qu'il y avait deux mandats d'arrêt actifs pour son arrestation. Il a donc été accusé de conduite sous l'influence de l'alcool et de drogues, de conduite avec facultés affaiblies, de conduite sous suspension, d'excès de vitesse de 20 à 24 au dessus de la limite permise et de résistance à l'arrestation.

Dans une publication faite sur les réseaux sociaux pour s’amuser, les policiers du Colorado ont annoncé que «le chien ne faisait l'objet d'aucune accusation et a été relâché avec juste un avertissement».