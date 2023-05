Un possible cas d'espionnage scientifique chinois sous la loupe

OTTAWA | Près de quatre ans après les faits, le gouvernement Trudeau demande à trois anciens juges de déterminer ce que le public est en droit de savoir au sujet du congédiement nébuleux de deux scientifiques chinois du laboratoire le plus protégé du pays, à Winnipeg.

Le gouvernement a annoncé mercredi que Ian Binnie et Marshall Rothstein, ex-juges de la Cour suprême, et Eleanor Dawson, ex-juge de la Cour d’appel fédérale, agiront à titre d’experts-arbitres dans ce dossier. Un comité spécial de parlementaires de tous les partis a aussi été formé. Il mènera ses travaux à huis clos.

«Il est ici question d’un possible cas d’espionnage au profit de la Chine, dans un Laboratoire à haute sécurité. Il faut aller au fond des choses et enfin faire la lumière sur cette affaire», a déclaré le député Alain Therrien, leader parlementaire du Bloc Québécois.

La formation du comité survient alors que David Johnston doit déposer d’ici le 23 mai son rapport déterminant si une enquête ou tout autre forme d’investigation est nécessaire pour faire la lumière sur l’ingérence étrangère dans nos élections. Ce dossier a braqué les projecteurs sur les activités d’agents chinois au pays, tant en politique que dans le secteur scientifique.

L’affaire de Winnipeg remonte à juillet 2019 quand la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a escorté deux scientifiques chinois, Xiangguo Wiu, et son époux Keding Cheng, hors du Laboratoire national de microbiologie. Ils ont ensuite été congédiés en janvier 2021.

Tous leurs étudiants ont aussi été expulsés, notamment Feihu Yan, recruté directement à l’Académie des sciences médicales militaire de l’armée chinoise.

Armes biologiques

Quatre mois avant leur expulsion, les scientifiques avaient transféré des virus mortels, Ebola et Henipah, à l’Institut chinois de virologie de Wuhan.

Or, dans le cadre de l’agressif programme d’armes biologiques chinois, ce laboratoire mène notamment des expériences visant à rendre un virus plus mortel ou plus contagieux, un processus appelé «gain de fonction».

Les deux pathogènes partagés sont classés comme étant des agents de bioterrorisme : Ebola en raison de sa propagation rapide et de son taux de mortalité et Henipah en raison des possibilités de dissémination massive.

«Inutile de dire que l'envoi de virus d'un laboratoire canadien à un laboratoire affilié à l'armée chinoise qui procède à des expériences sur le gain de fonction soulève de graves questions au chapitre de la sécurité nationale et de la santé mondiale», a déclaré le député conservateur Garnett Genius en mars 2021.

Gouvernement opaque

M.Genius menait alors la charge, avec l’appui du Bloc québécois, devant le comité spécial sur les relations sino-canadiennes pour obtenir tous les renseignements et documents concernant le transfert des virus et le congédiement des scientifiques.

Mais l’État s’est fermé comme une huitre. Le gouvernement libéral s’est même adressé à la Cour fédérale pour lui demander d’interdire le dévoilement des renseignements et documents réclamés par les parlementaires.

Depuis, peu de choses ont filtré de cette affaire. Les raisons du congédiement n’ont pas été dévoilées et aucune accusation n’a été portée. L’Agence de la Santé publique, qui gère le laboratoire, se borne à dire qu'il s'agissait d'une simple question administrative, «une possible violation de politique», et que le public n'a jamais été en danger.

Pourtant, l’affaire est entre les mains de la section des crimes graves et du crime organisé de la GRC au Manitoba qui enquête toujours.