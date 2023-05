Un première en 60 ans au Québec? Le nouveau recteur aimerait créer une faculté de médecine à l’UQAM

Entré en poste fin avril, le nouveau recteur de l’UQAM, Stéphane Pallage, a rencontré plusieurs ministres afin de promouvoir son projet de créer une faculté de santé et de médecine propre au réseau de l’Université du Québec.

• À lire aussi: Un campus de l'université Concordia aménagé à Shawinigan

• À lire aussi: UQAM : ce joyau oublié dans l’écrin du gouvernement

S’il obtient le feu vert du gouvernement, il s’agirait de la première faculté de médecine à voir le jour au Québec depuis plus de 60 ans. En ce moment, seules quatre universités forment des médecins, soit Laval, Sherbrooke, Montréal et McGill.

En entrevue, Stéphane Pallage insiste, l’idée est d’abord de créer une faculté des sciences de la santé, qui pourrait inclure un volet médecine.

Le noyau serait créé à partir d’éléments issus de divers départements déjà existants à l’UQAM – sciences, psychologie, sexologie, travail social, etc. – auquel se grefferaient les chercheurs d’autres universités du réseau de l’UQ.

«Ce serait une faculté pilotée par l’UQAM, mais avec une affiliation de tous les chercheurs, de tous les professeurs qui œuvrent dans les domaines de la santé et des services sociaux partout dans les composantes de l’Université du Québec», explique M. Pallage.

Exemple du Luxembourg

Le nouveau recteur explique avoir mis sur pied un programme semblable lorsqu’il occupait les mêmes fonctions à l’Université du Luxembourg. «J’ai effectivement bâti l’équivalent d’une faculté de médecine et des sciences infirmières. Ça a été fait au cours des cinq dernières années, donc ça peut se faire assez vite», explique ce diplômé d’un doctorat en sciences économiques.

Il s’agissait des tout premiers diplômés en médecine dans le petit pays européen, quoique le programme se termine pour le moment au baccalauréat. Présentement, les étudiants doivent poursuivre leur formation dans les pays voisins.

«On a toujours l’impression que ce sont des projets qui doivent prendre une décennie. Pas du tout. On peut bâtir sur ce qui existe et mettre en place une telle faculté assez rapidement», estime Stéphane Pallage.

Depuis son arrivée en poste, le recteur a rencontré la ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre de la Santé, Pascale Déry et Christian Dubé, et avait rendez-vous avec le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, peu après l’entrevue.

Collaboration

Il devait aussi s’entretenir mercredi avec le recteur de l’Université de Montréal, qui forme déjà des médecins en français dans la métropole. «Il y a un bon dialogue qui se fait entre les universités. Il ne s’agit pas de marcher nécessairement dans les platebandes des voisins. On veut travailler au mieux et trouver les meilleures complémentarités», assure M. Pallage.

Si le projet d’une faculté de médecine voit le jour, Stéphane Pallage affirme que ses étudiants pourraient poursuivre leur résidence dans l'un des hôpitaux avec lesquels l’UQAM collabore déjà, comme le CHUM, Sainte-Justine ou le Sacré-Cœur-de-Montréal.

Au cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, on affirme voir le projet «d’un bon œil», même s’il demeure pour le moment «embryonnaire». «On va prendre le temps d’analyser le tout», dit l’attaché de presse de Pascale Déry.