Une clinique spécialisée dans le traitement de la douleur chez les enfants

La clinique de la douleur de Montréal pour enfants a été en mesure de traiter 250 patients l’an dernier avec une approche ciblée du traitement de la douleur.

Financée uniquement par les dons du public, elle mise sur une équipe de médecins, psychologues et physiothérapeutes afin de mesurer l’intensité de la douleur des patients à l’aide de différents tests sensoriels, le tout dans le but de mieux comprendre ce que ressentent les patients et mieux cibler les traitements.

Les chercheurs de cette clinique viennent d’ailleurs de publier une importante étude sur la douleur des jeunes qui mentionne l’importance de la réduction des médicaments, qui peuvent avoir des effets indésirables.

Parmi les patients qui bénéficient de ces services, il y a Catherine Sévigny, qui dit qu’elle leur en doit beaucoup.

«J'ai commencé à avoir mes douleurs à mes 7 ans. Ça a commencé par des douleurs aux genoux, des douleurs au dos, dit-elle. J'étais en train de me demander si ce n’était pas moi qui avait un problème, si je n’étais pas un peu folle.»

À 16 ans, elle a dû être hospitalisée, puis a été référée à la Clinique de la douleur pour enfants.

Grâce aux traitements personnalisés, elle va beaucoup mieux aujourd'hui.

C’est le cas également pour Élizabeth Martin, qui a été en mesure d’obtenir un diagnostic après deux années extrêmement difficiles au niveau de la douleur.

«Ils ont diagnostiqué la gastroparésie, qui, expliquée simplement, veut dire que tous mes mouvements digestifs sont vraiment plus lents», avance-t-elle.

Voyez le reportage complet dans la vidéo ci-dessus