Violence conjugale : Steven Martel recouvre sa liberté sous certaines conditions

Un cas de violence conjugale était devant le tribunal mercredi au palais de justice de Trois-Rivières. Un homme de 31 ans est accusé d'harcèlement, de menace de mort et d'avoir vandalisé le véhicule de son ex-conjointe.

Malgré les nombreuses accusations qui pèsent contre lui, Steven Martel a pu recouvrer sa liberté en attendant son procès, mais le juge lui a imposé plusieurs conditions à respecter.

Steven Martel s’est engagé à demeurer chez un ami qui se porte caution. Il devra verser 500 $ si Martel brise une de ses conditions. L’accusé devra respecter un couvre-feu, faire des démarches pour se trouver un emploi, suivre une thérapie et ne pas consommer d’alcool et des drogues. Il est interdit à Steven Martel d’entrer en contact avec son ex-conjointe et le nouveau conjoint de celle-ci et il lui est interdit de se trouver à Saint-Narcisse et à Saint-Luc-de-Vincennes.

L’accusé, qui a quelques dossiers judiciaires à son actif, aurait crevé le pneu de la voiture de son ex parce qu'il n'acceptait pas sa nouvelle relation. Le 4 mai dernier, il aurait refusé de coopérer pendant plus de deux heures avec les policiers. Il les a même menacés alors qu’il était intoxiqué. Les policiers auraient utilisé une arme à impulsion électrique pour être capables de lui mettre les menottes. À l’hôpital, il aurait uriné sur de l’équipement médical et n’aurait pas coopéré avec le personnel.

Mercredi, le juge a abordé l'idée d'un bracelet anti-rapprochement. Après réflexion, on a rejeté l'idée. Depuis octobre, Steven Martel fait face à des accusations en lien avec son ex-conjointe. Au moment de son méfait en mai, il était en bris de conditions puisqu’au mois de mars, il s'était présenté cagoulé devant un CPE où l'enfant du nouvel amoureux de son ex se trouvait.

Steven Martel fait face à des accusations de menaces de mort, de méfait, d'entrave au travail des policiers et de harcèlement. Son dossier reviendra en cour le 21 juin