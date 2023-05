Bagage trop lourd: elle enfile 15 vêtements pour éviter les frais supplémentaires, en vain

Deux Australiennes qui espéraient s’en tirer sans payer de frais supplémentaires pour leurs bagages débordants de vêtements ont eu la brillante idée d’enfiler six couches de vêtements pour duper la compagnie aérienne, en vain.

• À lire aussi: Des voyageurs expérimentés partagent leurs meilleurs trucs

«On pensait que la seule façon d’enlever du poids de nos sacs c’était en le mettant sur nous donc on a commencé à enfiler nos vestes et manteaux», a relaté Adriana Ocampo, 19 ans, selon ce qu’a rapporté le New York Post mercredi.

Ce qui aurait pu être un bon plan pour les globe-trotters à petit budget s’est vite retourné vers la jeune adulte et son amie, Emily Altamura, qui auraient enfilé plus de 13 livres de linge chacune - l’équivalent de 15 vêtements différents - pour leur vol de la compagnie Jetstar Airways.

Vêtues de leur attirail, les poches remplies de vêtements, elles se seraient fièrement présenté au comptoir avec leurs bagages ne contenant plus que deux paires de souliers, un sac, une paire de jeans et quelques bas, auraient-elles décrit.

Mais malgré leurs efforts, et devant une file de voyageurs impatients, la compagnie leur aurait indiqué qu’elles devaient tout de même payer la différence de 65 $ pour les items supplémentaires.

«Bien que nous voyions certainement le côté amusant, nous avons des limites pour que ce soit juste pour tout le monde. De garder un œil sur la quantité de bagages que les passagers apportent à bord signifie que chacun a de la place pour ses effets personnels», a indiqué un porte-parole de Jetstar Airways, selon le média américain.

Les deux jeunes filles ont ainsi été forcées de voler avec leurs montagnes de vêtements, pour toute la durée du vol de 80 minutes entre Melbourne et Adélaïde, leur ville natale en Australie.«C‘est comme ça que je monte dans l’avion. Je pleure de rire», aurait lancé Adriana Ocampo dans une vidéo selon le New York Post.