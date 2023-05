Cineplex poursuivi pour des prix «qui seraient trompeurs»

La chaîne de cinémas Cineplex se fait chauffer les oreilles par le Bureau de la concurrence «pour avoir annoncé des billets de cinéma à un prix inférieur à celui que de nombreux consommateurs doivent réellement payer».

Depuis juin 2022, Cineplex charge à ses clients des frais de réservation de 1,50 $ pour chaque billet sans l’indiquer clairement dans le prix annoncé, ce qui consiste en une infraction à la loi, selon le Bureau.

«Une enquête du Bureau a révélé que de nombreux consommateurs ne peuvent pas acheter de billets sur le site Web ou sur l’application mobile de Cineplex au prix annoncé parce que l’entreprise ajoute des frais de réservation en ligne obligatoires de 1,50 $ au prix d’un billet», a fait savoir l’organisation dans un communiqué jeudi après-midi.

Le Bureau de la concurrence, un organisme indépendant affilié au gouvernement fédéral, espère que son action devant les tribunaux permettra de mettre fin «à la publicité trompeuse», que Cineplex «paye une sanction» et «dédommage les consommateurs lésés».

«Nous intentons une action en justice contre Cineplex parce que les tactiques trompeuses comme l’indication de prix partiel induisent les consommateurs en erreur et leur causent des torts», a fait savoir le Commissaire de la concurrence Matthew Boswell.

Toujours selon le bureau, les frais «indésirables», considérés comme un exemple de «d’indication de prix partiel», est une pratique «fausse ou trompeuse, sauf si les frais supplémentaires fixes sont imposés par le gouvernement, comme la taxe de vente».

«Le Bureau avance que les frais de réservation en ligne ont généré des revenus considérables pour Cineplex depuis leur introduction en juin 2022.»Cineplex est la plus grande chaîne de cinémas au Canada, avec environ 170 localisations et plus de 10 000 employés à travers le pays.