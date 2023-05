Des gestes homophobes dans des écoles secondaires de l’Estrie

La société prône de plus en plus l'inclusion et la diversité, mais force est de constater qu'il reste encore beaucoup de travail à faire puisqu’on voit encore des élèves poser des gestes homophobes.

C’est ce qu’il s’est produit en Estrie mercredi. Des élèves de deux écoles secondaires de la région ont perpétré des gestes pour s'opposer à la journée contre l'homophobie et la transphobie.

D'abord, à l'école internationale du Phare, une pétition a été lancée pour que les drapeaux et les affiches aux couleurs de la communauté LGBTQ+ soient retirés des murs de l’établissement.

«Il y avait genre sept lignes avec quatre noms chacune de signature. C’était intense», a lancé un élève qui fréquente l’école.

La pétition aurait été confisquée par le personnel de l’établissement.

Des jeunes ont arraché les affiches et les drapeaux aux couleurs de la fierté. « Ils ont arraché les affiches [sans raison] là. Ils ont subi les conséquences. Il y en a un, il est suspendu une semaine, l’autre, quatre jours, et un que je ne sais pas encore», a expliqué un autre élève.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) a expliqué que la nature des sanctions ne peut être divulguée pour des raisons de confidentialité, mais a confirmé que des actions ont été prises à l’égard des élèves fautifs.

Le CSSRS a tempéré la situation. «Dans la liberté d’expression, entre autres, les jeunes qui ont fait circuler une pétition, bien que ce n’était pas adéquat, le libellé de la pétition était quand même respectueux», a mentionné le directeur des communications du CSSRS, Donald Landry.

Des élèves de Coaticook ont aussi protesté. À l'école secondaire La Frontalière de Coaticook, des élèves se sont vêtus de noir alors qu'ils étaient plutôt invités à porter les couleurs de l'arc-en-ciel. «Une bonne partie de l’école n’était pas en multicolore, mais plutôt en noir», a lancé une élève de l’école indignée.

Un geste qui a outré des élèves. «Moi, je trouve ça vraiment irrespectueux parce que ce sont leurs choix, ce sont eux qui décident de leurs vies et je ne crois pas qu’on devrait les dénigrer à cause de leurs choix», a souligné une autre élève de l’établissement.

À cette école aussi, des sanctions ont été émises. Ceux qui étaient habillés en noir n’ont pas tous pu être sanctionnés comme certains d’entre eux portaient cette couleur comme ils le font tous les jours et d’autres ne savaient simplement pas qu’il y avait une journée thématique.

Toutefois, les gestes répréhensibles ont été sanctionnés. «On a aussi entendu dire [mercredi] qu’il y a des élèves qui avaient des propos qui étaient un peu plus heurtants et blessants et ces élèves-là ont été sanctionnés hier», a expliqué le directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons (CSSHC), Martial Gaudreau.

Le CSSHC a assuré que de la sensibilisation sera faite. «Ce genre de réactions là nous fait penser qu’on a encore des choses à travailler dans nos milieux scolaires», a souligné M. Gaudreau. Une équipe se penchera sur la question la semaine prochaine afin de trouver les meilleurs outils de sensibilisation qui auront un impact direct sur l’ouverture et l’inclusion des élèves de l’école.