Des infections post-opératoires au Mexique déclenchent une alerte sanitaire aux États-Unis

Les autorités mexicaines tentaient jeudi de localiser plusieurs centaines de personnes, dont des ressortissants américains, susceptibles de développer une méningite fongique après des interventions chirurgicales, notamment de chirurgie esthétique, près de la frontière.

Cette annonce intervient au lendemain d'un avertissement sanitaire des autorités américaines suspectant des infections fongiques, entraînant des complications graves allant jusqu'au décès, chez des résidents américains de retour de la ville frontalière mexicaine de Matamoros.

Selon le ministre de la Santé de l'État de Tamaulipas, où se trouve Matamoros, frontalière avec Brownsville, au Texas, quelque 400 personnes sont concernées, dont environ 80 habitants des États-Unis.

«Elles vont être contactées pour déterminer si elles sont infectées», a déclaré à l'AFP Vicente Joel Hernandez.

Deux cliniques, River Side Surgical Center et Clinica K-3, ont été fermées après le décès d'un Américain et l'infection de sept autres personnes, a-t-il précisé.

Selon le gouvernement américain, les voyageurs concernés ont subi dans ces cliniques des interventions chirurgicales, notamment des liposuccions, qui impliquent l'injection d'anesthésiques dans la zone située autour de la colonne vertébrale.

Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont appelé toutes les personnes ayant récemment subi ce type d'intervention chirurgicale, et présentant des symptômes, à se rendre d'urgence à l'hôpital le plus proche.

Les infections de méningite fongique ne sont pas contagieuses et ne se transmettent pas d'une personne à l'autre, est-il souligné.

Le Mexique est l'une des principales destinations du tourisme médical dans le monde. Des patients majoritairement en provenance des États-Unis pour des soins dentaires, esthétiques ou même de traitement du cancer.