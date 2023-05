EN VIDÉO | Un ours ouvre la porte d’une résidence en tournant la poignée

Un ours a causé toute une surprise à des résidents de Steamboat Springs, au Colorado, alors qu’il s’est approché de leur maison et a réussi à ouvrir la porte en tournant la poignée.

Debout sur ses deux pattes, l’animal n’a rencontré aucune difficulté pour y arriver, mais n’est pas rentré à l’intérieur du domicile.

Le propriétaire, Kari Bumgarner, a cogné à la fenêtre afin de faire peur à la bête, qui a fini par partir tranquillement en compagnie de deux autres ours noirs.

Sur son site internet, Colorado Parks & Wildlife indique que «les ours noirs vivent dans les forêts du Colorado depuis bien avant que les pionniers n’arrivent».

«Aujourd’hui, ils doivent partager l’espace avec une population toujours grandissante d’humains, ajoute-t-on. Avec de plus en plus de personnes vivant à proximité de leur territoire, les rencontres entre humains et ours sont de plus en plus fréquentes.»

Voyez l’événement insolite dans la vidéo ci-dessus