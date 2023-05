Examen de conduite: pincé pour avoir aidé 709 personnes à tricher

Un homme de Laval devra purger une peine d’emprisonnement de 24 mois avec sursis et payer près de 230 000$ d’amende après avoir plaidé coupable de fraude fiscale en aidant de futurs conducteurs à tricher durant leur examen de conduite.

Les activités frauduleuses d’Alex Tran sont bien réelles, mais elles semblent tout droit sorties d’un sketch d’humour absurde. L’homme de 60 ans a aidé, durant deux années, de futurs conducteurs à obtenir leur permis probatoire grâce à ses pratiques «malhonnêtes».

En échange d’argent, il fournissait une oreillette et une caméra aux clients qui ne voulaient pas étudier, entre autres, le Guide de la route.

«Il peut ainsi suivre le déroulement des examens à distance et leur donner les bonnes réponses», lit-on dans un document de la cour publié le mois dernier.

Centaines de tricheurs

En tout, le Lavallois âgé de 60 ans a ainsi aidé 709 personnes à passer leur test théorique sur un ordinateur de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

«Au cours de l’enquête, deux agendas des années 2019 et 2020 appartenant à M. Tran ont, entre autres, été saisis. Il y indiquait notamment le nom de ses clients et clientes, les heures et le nom des villes où l’examen devait avoir lieu», explique pour sa part Revenu Québec dans un communiqué diffusé jeudi.

Fausses déclarations

Le sexagénaire a aussi élaboré un stratagème de fraude fiscale pour s’en mettre plein les poches avec ses tours de passe-passe.

«Il a produit de fausses déclarations en omettant de déclarer des revenus. De plus, il n’a remis aucune taxe résultant de ses activités commerciales à l’État», précise l’agence gouvernementale.

M. Tran n’a donc pas déclaré ses revenus s’élevant à 426 590$ en 2019 et à 232 670$ en 2020. Les montants de TPS non versés étaient de 22 683,75$ et de 13 750$ pour ces mêmes années.

L’homme de 60 ans a finalement plaidé coupable, le mois dernier, à quatre chefs d’accusation pour déclarations de revenus fausses ou trompeuses et pour n’avoir volontairement ni payé, ni perçu, ni versé la taxe.