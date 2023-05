Il menace de faire couler ses étudiants, croyant à tort qu’ils avaient utilisé ChatGPT

Un professeur d’agriculture à l’Université Texas A&M, aux États-Unis, aurait envoyé un courriel à un groupe d’étudiants finissant les accusant d’avoir utilisé ChatGPT pour leurs examens, ce qui n’était pas le cas, rapporte le magazine Rolling Stone.

«Je copie et je colle vos réponses dans [ChatGPT] et [il] me dit s’il s’agit de contenu généré par le programme», a indiqué M. Jared Mumm à ses étudiants dans le courriel qui a été partagé sur la plateforme Reddit.

M. Mumm aurait même offert aux étudiants de refaire une deuxième version du travail demandé pour éviter qu’ils ne coulent son cours.

Le seul problème: ChatGPT n’est pas en mesure de déterminer si un texte a été écrit en utilisant une telle technologie.

L’Université du Texas A&M a réagit dans un communiqué envoyé au Rolling Stone en affirmant qu’aucun étudiant n’a coulé le cours, mais que certains auraient reçu temporairement une note de «X», voulant dire «incomplet», le temps qu’une enquête soit réalisée à savoir s’ils ont utilisé ChatGPT.

«Dr Jared Mumm travaille individuellement avec des étudiants à propos de leur dernier travail, indique-t-elle. Des dirigeants de l’université enquêtent sur cet incident et vont développer une politique qui devrait régler la mauvaise utilisation de l’IA dans les salles de classe.»

«L’utilisation de l’intelligence artificielle dans un contexte de cours est une problématique qui change rapidement auxquels toutes les institutions scolaires sont confrontées», ajoute-t-elle.