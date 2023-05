Insomnie : voici pourquoi regarder l’heure ne vous aidera pas à vous endormir

Une personne qui souffre d’insomnie peut souvent être portée à regarder son cadran, une habitude qui accentue pourtant le problème, a révélé une récente étude.

Alors que 4 à 22 % des adultes font de l’insomnie associée à différents troubles de santé – comme les maladies du cœur, le diabète ou bien la dépression –, des chercheurs de l’université de l’Indiana se sont penchés sur la question afin de comprendre comment les habitudes pouvaient influencer la qualité du sommeil.

«Les gens craignent de ne pas dormir suffisamment, puis ils commencent à estimer combien de temps il leur faudra pour se rendormir et quand ils doivent se lever. Ce n'est pas le genre d'activité qui aide à faciliter l'endormissement ; plus vous êtes stressé, plus vous aurez du mal à vous endormir», a ainsi expliqué par voie de communiqué Spencer Dawson, professeur adjoint de clinique et directeur associé de la formation clinique au Département des sciences psychologiques et cérébrales du Collège des arts et des sciences.

L’étude a également démontré que plus la frustration vis-à-vis le manque de sommeil augmente, plus les gens seront portés à tenter l’utilisation de somnifère pour arriver à dormir.

«Une chose que les gens pourraient faire serait de se retourner ou de couvrir leur horloge, d'abandonner la montre intelligente, d'éloigner le téléphone pour qu'ils ne vérifient tout simplement pas l'heure», a suggéré M. Dawson.