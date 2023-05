Le chauffeur qui conduisait Meghan et Harry dément leur version de la poursuite

Un porte-parole du prince Harry et Meghan Markle a accusé les paparazzi, dans un communiqué, de les avoir pourchassés « pendant deux heures » dans les rues de New York et que le couple, en conséquence, avait « frôlé la mort » en voiture.

Une description qui n’est pas sans rappeler le décès tragique de la mère du duc de Sussex, Lady Di, mais qui a été rapidement contredite.

Tout d’abord, les forces de l’ordre ont fait savoir dans un communiqué, que la situation était moins catastrophique et dangereuse que le laissait paraître le représentant du couple. « Le NYPD a assuré la sécurité privée et la protection du duc et de la duchesse de Sussex. Il y avait beaucoup de photographes qui ont rendu leur trajet difficile. Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à leur destination et il n’y a eu aucune collision, verbalisation, blessure ou arrestation rapportée à ce sujet », a fait savoir un porte-parole des forces de l’ordre.

Quant au chauffeur de taxi qui a effectué la course du prince Harry et de Meghan Markle, il dément également. « Je ne crois pas qu’on puisse dire qu’on a été pourchassé. Je ne me suis jamais senti en danger. Ce n’était pas une poursuite comme dans les films. (Les Sussex) étaient calmes, mais semblaient effrayés. Pourtant, c’est New York, c’est une ville sûre », a déclaré Sukhcharn Singh au Washington Post.

Par ailleurs, il a ajouté au micro de la BBC les avoir conduits pendant « 10 minutes » seulement. « 50 dollars pour une course de 10 minutes, de quoi pourrait-on se plaindre ? », a-t-il plaisanté, avant de détailler son trajet avec le duc et la duchesse de Sussex, qui sortaient d’un événement mondain.

« J’étais sur la 67e rue et la sécurité m’a hélé. Et je me suis retrouvé avec le prince Harry et sa femme dans mon taxi. On a été bloqué par un camion-poubelle et les paparazzi ont pris des photos. (Harry et Meghan) avaient l’air nerveux, je crois qu’ils avaient été suivis toute la journée, mais le garde du corps gérait. Les paparazzi nous suivaient derrière, mais c’est tout. Ils ont gardé leurs distances », a-t-il ajouté.