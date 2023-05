Le nombre d’interventions risquées des policiers en hausse en Mauricie

Les policiers au Québec font face à une hausse importante des interventions risquées et le meurtre de Maureen Breau survenu en mars dernier n’est que la pointe de l’iceberg, selon des données obtenues par TVA Nouvelles qui illustrent à quel point leur travail s’est aggravé.

En cinq ans, les interventions pour état mental perturbé ont explosé en Mauricie. On rapporte une hausse de 65 %, selon des documents obtenus grâce à la loi d’accès à l’information. La hausse est vertigineuse pour les policiers. En 2018, ils ont fait face à 924 interventions de ce type. En 2022, on a dénombré 1533 dossiers. C'est pratiquement quatre interventions de santé mentale par jour.

C'est lors d’une intervention de ce genre que la sergente Maureen Breau a été poignardée à la fin mars à Louiseville. Des policiers de la Mauricie ont d’ailleurs dénoncé la complexité de la loi P-38. Des individus souffrant de troubles mentaux deviennent des bombes à retardement alors que les hôpitaux les retournent à la maison.

Les interventions sont de plus en plus délicates, à haut risque et durent des heures. D’ailleurs, le nombre d'agents blessés en service a augmenté en trois ans. Au total, 36 policiers ont subi des blessures en 2020, 43 en 2021 et 63 en 2022.

Les interventions de suicides ou de tentatives de suicide connaissent aussi une hausse de 36%.

On dénombrait 123 interventions de ce genre en 2018 face à 167 l'an dernier.

Les policiers voient constamment des cas se répéter. L'été dernier, un homme armé d'une hache s'est présenté au poste de Louiseville. Il aurait fracassé la vitre et abîmé un véhicule de patrouille.

Il a été maîtrisé avec une arme à impulsion électrique. Un policier a confié à TVA que «l'individu a mentionné aux agents après l’intervention que son but était d'entrer dans le poste et de foncer vers les policiers avec sa hache pour se faire tirer.»

D'ailleurs, deux mois plus tard, il s'est de nouveau dirigé vers le poste.

«En le fouillant par la suite, il avait deux couteaux dans son manteau. Il était complètement déconnecté et avait des propos délirants. Depuis quelques semaines, il est de nouveau en liberté», a poursuivi le policier.

Des changements s'en viennent pour les policiers de la Mauricie. Vendredi, Québec annoncera le déploiement d'équipes d'intervention mixtes pour la MRC de Maskinongé et la MRC d’Arthabaksa et de l’Érable. Une annonce qui aura lieu à Louiseville.