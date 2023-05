Les aînés sont plus présents que jamais sur le marché du travail au Québec

Alors que les travailleurs expérimentés sont de plus en plus sollicités pour pallier la pénurie de main-d’œuvre, des données récentes indiquent qu’ils n’ont jamais été aussi nombreux à occuper un emploi au Québec.

• À lire aussi: Nouvelle offensive pour recruter jusqu’à 5000 préposés aux bénéficiaires

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a rendu public jeudi le Portrait des personnes aînées au Québec, dans lequel on consacre un volet entier sur l’emploi.

On y apprend entre autres que la part des personnes âgées de 65 ans et plus, dans le total de l’emploi au Québec, n’a jamais été aussi élevée. Elle est passée de 1,5% en 2005 à 4% en 2021, ce qui représente environ 170 600 travailleurs.

En regardant de plus près, toujours parmi les personnes âgées de 65 ans et plus en 2021, près de 25% des hommes et 16% des femmes étaient en emploi, des données qui sont à la hausse de 9% et 7% respectivement.

Selon l’analyste en statistiques du marché du travail à l’ISQ, Luc Cloutier-Villeneuve, plusieurs facteurs expliquent ces augmentations, dont le facteur économique.

«Le coût de la vie, l’inflation, tout cela peut affecter la situation des aînés. Il est possible que des décisions de rester plus longtemps sur le marché du travail soient prises. Il y a aussi un effet d’obligation de rester plus longtemps qui est en cause», dit-il.

Les personnes aînées sont généralement plus scolarisées que leurs prédécesseurs, fait observer l’analyste, et par le fait même elles sont en mesure d’occuper des métiers et des professions requérant peut-être moins d’endurance physique.

«L’économie a changé avec des emplois qui sont peut-être plus accessibles», a-t-il ajouté.

Heures de travail hebdomadaires

Sans grande surprise, le nombre d’heures travaillées décroît avec l’âge. En 2021, les personnes de 25-54 ans travaillaient habituellement 37,1 heures en moyenne par semaine, contre 36,8 heures chez les 55-59 ans, 34,6 heures chez les 60-64 ans et 29,4 heures chez les 65 ans et plus.

Rémunération

La rémunération hebdomadaire moyenne des employés de 60 à 64 ans en 2021 était de 1080$ (brut) chez les hommes et de 805$ chez les femmes. Chez les 65 ans et plus, la rémunération hebdomadaire moyenne était de 855$ chez les hommes, comparativement à 635$ chez les femmes.

Même en tenant compte du temps de travail, un écart salarial subsiste entre les sexes. Le retard de rémunération horaire des femmes par rapport aux hommes était d’environ 15% chez les 60 à 64 ans et d’environ 11% chez les 65 ans et plus.

Âge de prise de la retraite

Toujours selon l’ISQ, l’âge moyen de la prise de la retraite était de 63,7 ans au Québec en 2021. L’âge moyen des hommes lors du départ à la retraite était de 64,8 ans, et celui des femmes, de 62,2 ans. Une tendance à la hausse de l’âge moyen de la prise de la retraite s’observe depuis 2006 chez les hommes (+3,8 ans) et chez les femmes (+3,3 ans).

Régime de rentes du Québec

Depuis 2014, une personne peut demander sa rente de la Régie des rentes du Québec (RRQ) même si elle continue de travailler. En 2020, l’âge moyen de versement du premier paiement de la rente du RRQ était de 61,9 ans, est-il mentionné.

Principale répartition des groupes d’âge en emploi au Québec en 2021