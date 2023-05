Maladie de Lyme: des recherches financées par le vinaigre

Un scientifique sherbrookois atteint de la maladie de Lyme espère breveter bientôt un test fiable pour dépister la maladie de Lyme. Pour financer ses recherches, François-Olivier Mc Duff produit et vend du vinaigre dans près d’une centaine de points de vente au Québec.

Le mois de mai est celui de la prévention de la maladie de Lyme.

Cette infection fait de plus en plus de ravages au Québec, particulièrement en Estrie et les gens atteints ont souvent beaucoup de difficultés à obtenir un diagnostic.

Piqué par une tique en 2005 lors d’un voyage aux États-Unis, François-Olivier Mc Duff a lui-même dû attendre une quinzaine d’années avant d’avoir un diagnostic clair.

Le pharmacologue et biochimiste a fondé l'entreprise Raspberry Scientific.

Dans ses laboratoires de Sherbrooke, elle cherche à inventer un test fiable pour dépister la maladie de Lyme et d’autres infections transmises par des insectes.

«On a développé une plateforme qui permet de fabriquer des tests sur lesquels on peut présenter jusqu’à 250 000 cibles antigéniques. Donc 250 000 marqueurs qui permettent de suivre le système immunitaire du patient et l’évolution de sa maladie», a indiqué M. Mc Duff, qui espère pouvoir obtenir son brevet d’ici la fin de l’année.

Pour financer ses recherches, le Sherbrookois a créé la Vinaigrerie Mc Duff.

De plus, durant tout le mois de mai, une partie des recettes iront à l'Association québécoise de la maladie de Lyme.

«C’est sûr qu’on va faire de la prévention et du soutien auprès des personnes malades, mais il y a une partie de ces dons-là qui vont retourner à la recherche, mentionne la présidente de l’association, Caren Leblanc. Le Québec est l’un des plus grands foyers de la maladie de Lyme au monde et on n’a pas les ressources nécessaires pour y faire face.»