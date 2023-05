Si les négociations n’avancent pas assez d’ici le mois d’août, les travailleurs du secteur public pourraient passer au vote pour un mandat de grève dès l’automne prochain.

C’est ce qu’a affirmé la présidente de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, en entrevue à l’émission «Le Bilan».

«C’est possible, aussitôt qu’au mois d’août, qu’on aille consulter les travailleuses et travailleurs pour savoir jusqu’où ils sont prêts à aller et de les encourager à aller vers des moyens de pression et même la grève dès l’automne prochain», dit-elle.

«S’il n’y a aucune avancée, c’est clair qu’on ne va pas garder nos gens comme ça dans ces conditions d’exercice d’emploi là qui ne font aucun sens», ajoute la présidente.

Le front commun de négociation a d’ailleurs réclamé la médiation dans l’objectif de faire avancer plus rapidement les pourparlers et de se préparer à une éventuelle mobilisation.

«On croit que d’avoir les conseils d’une personne indépendante pourrait peut-être mettre un peu de pression sur le gouvernement», continue Mme Picard.

«Ensuite, on le sait, pour être capable au Québec de préparer la mobilisation et être capable d’aller chercher un mandat de grève auprès de nos membres, il faut avoir passé par la médiation. Alors ce qu’on fait c’est qu’on se prépare», mentionne-t-elle.

Des propos qui ne passent pas

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, s’est excusé, jeudi, de la façon dont il a réagi quand un journaliste du Devoir lui a posé une question comparant le métier de député à celui d’enseignant.

La présidente de la FTQ aurait aimé de meilleures excuses.

«Je ne crois pas que les travailleurs et les travailleuses du réseau scolaire vont passer rapidement au-dessus de ça, c’est très méprisant, dit-elle. C’est très maladroit.»

«Les excuses [...] pouvez-vous juste dire que vous avez été maladroit, vous avez fait une erreur et que c’était méprisant ce que vous avez dit et que vous avez des excuses sincères. Moi je ne sens pas ça. J’espère que M. Drainville va s’améliorer comme politicien, parce qu’il ne serait pas un très bon comédien», lance-t-elle.

En ce qui a trait à l’augmentation des salaires de 30 000$ des députés provinciaux, Mme Picard estime que ce n’était pas le bon moment pour l’annoncer.

«Je pense que nos élus méritent des salaires plus convenables, dit-elle. Je pense que le rattrapage qui a été discuté et annoncé a raison d’être, très honnêtement. Toutefois, pas maintenant.»

«Négocions de bonne foi, ayons des conversations intelligentes, qu’on voit vraiment une approche respectable avec la négociation avec les travailleurs de l’État, et qu’on nous annonce ensuite ou en même temps des augmentations des élus politiques au Québec on aurait très bien pu vivre avec ça, je serais la première à défendre ça», soutient-elle.

