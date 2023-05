Le Syndicat des agents de la paix constate une augmentation des incidents de violence depuis quelques mois, au lendemain d’une violente agression entre deux détenus à la prison de Bordeaux.

«Personne n’agit et on laisse agir la violence. On a perdu le contrôle de nos établissements», affirme le président national du regroupement, Mathieu Lavoie.

Les deux prisonniers, qui avaient en leur possession des armes artisanales, ont été transportés vers un centre hospitalier pour traiter de graves blessures.

M. Lavoie trace un parallèle entre les événements dans le milieu carcéral survenu mercredi soir et la violence armée qui terrorise les rues de centres urbains.

«On voit particulièrement à Bordeaux et à Rivière-des-Prairies que ces violences-là augmentent de façon constantes entre les personnes incarcérées, s’inquiète-t-il. Les menaces envers les agents (correctionnels) sont également omniprésentes.

«Les personnes incarcérées n’ont pas de conséquences et les manquements disciplinaires ne sont pas traités. Lorsqu’ils le sont, c’est avec très peu de conséquences, car on a peur du Protecteur du citoyen et des avocats carcéraux à l’intérieur.

Le président national du syndicat interpelle le ministre de la Sécurité publique pour que des gestes concrets soient mis en place.

TVA Nouvelles a demandé au ministère de fournir des données en lien avec les violences dans les pénitenciers. En début d’après-midi, le ministère n’a pas offert de statistiques, mais a plutôt vanté les mérites des intervenants au Centre de détention de Montréal.

«L’intervention des agents des services correctionnels a permis de mettre fin rapidement à l’échauffourée et de porter secours aux deux blessés, a expliqué Marie-Josée Montminy, des Communications du ministère.

«Les deux personnes étaient conscientes au moment de leur départ en ambulance. On ne craint pas pour leur vie.»