Policier tué en Ontario: un dernier adieu au sergent Mueller jeudi

Les funérailles du policier ontarien Eric Mueller, tué par balles lors d’une intervention la semaine dernière à Bourget, à l’est de Gatineau, se tiendront jeudi matin.

Un long cortège s’amorcera dans la ville de Rockland, vers 9 h pour se rendre à Kanata juste avant 10 h, où des funérailles se dérouleront au Centre Canadian Tire à compter de 11 h.

«Le service funèbre ne sera pas ouvert au public et ainsi, l’accès au Centre Canadian Tire et à ses terrains de stationnement sera réservé aux participants inscrits et munis de pièces d’identité appropriées ou d’un permis de stationnement», a précisé le Service de police d’Ottawa par communiqué.

Rappelons que le sergent Eric Mueller a été tué lors d’une intervention au domicile d’un homme le 11 mai dernier. Ce matin-là, vers 2 h matin, le policier de 42 ans, s’est rendu avec deux autres agents dans une maison de la rue Laval, à Bourget, une petite municipalité située à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Gatineau.

Twitter / Ontario provincial police

Sur place, les trois policiers ont été accueillis par des tirs. Ils ont ensuite été transportés dans un hôpital d’Ottawa, où le décès du sergent Mueller a été constaté.

L’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario (UES) a ouvert une enquête en lien avec le drame après que des douilles, appartenant à une arme à feu d’un des agents, ont été retrouvées sur les lieux.