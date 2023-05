Procès de Martin Lévesque: début du témoignage d’un ex-militaire exposé à l’horreur

Le témoignage de Martin Lévesque s’est ouvert jeudi avec un survol de sa carrière militaire, chargée en images troublantes et en pertes marquantes auxquelles l’homme aujourd’hui accusé de meurtre a toujours de la difficulté à faire face.

• À lire aussi: Procès de Martin Lévesque: il faisait partie du corps de métier le plus à risque de développer un trouble de stress post-traumatique sévère

• À lire aussi: Procès de Martin Lévesque: L’accusé a été transformé par ses missions à l’étranger affirme son ex-femme

• À lire aussi: Meurtre de Patricia Sirois: Martin Lévesque était à moins d'un mètre de sa victime

Physiquement, Martin Lévesque ne ressemble plus à l’homme qu’il était le soir de son arrestation pour le meurtre de Patricia Sirois le 10 septembre 2021.

Photo fournie par le tribunal

Ses cheveux et sa barbe ébouriffés sont maintenant rasés. L’homme porte des lunettes et a pris du poids.

Mais lorsque questionné par son avocat, l’accusé a encore tout du militaire qu’il a été toute sa vie.

Photo fournie par le tribunal

Ses réponses sont courtes, claires et directives. S’il peut répondre seulement par oui ou non, il le fait. Et il ne se perd pas dans les détails, même lorsqu’il raconte les atrocités dont il a été témoin.

Côtoyer la mort

Quand Me Pierre Gagnon lui a demandé comment il avait réagi à la vue de trois enfants tués par un obus lors de son premier de deux tours en Afghanistan, Lévesque reste froid, détaché.

«Premièrement, on s’aperçoit vite qu’il n’y a rien à faire, l’enfant est démembré», explique simplement l’accusé, ajoutant qu’à son retour au pays, il était «un petit peu affecté».

Photo fournie par le tribunal

Mais à son deuxième déploiement au Moyen-Orient, les pertes sont au sein même des troupes. Et Lévesque a été confronté à la mort d’ennemis tombés sous ses propres balles.

«Les premières fois sont très difficiles», a admis l’ex-militaire après un soupir.

Et ceux qui suivent?

«Un moment donné, on ne compte plus», a ajouté en soupirant Martin Lévesque. «C’est la survie du groupe, de nos hommes, qui compte en premier.»

«Ce n’est pas facile pour vous d’en parler», lui a demandé son avocat avant d’aborder ces aspects traumatiques.

«Non, vraiment pas facile.»

La suite de son témoignage, prévue vendredi, poursuivra cette trame factuelle. Son ex-conjointe a déjà témoigné plus tôt cette semaine de l’impact qu’a eu la mort de plusieurs frères d’armes sur Martin Lévesque.

«Je l’avais perdu», a raconté Nancy Ouellet.

Écoutez la rencontre Gibeault-Dutrizac avec Nicole Gibeault, juge à la retraite au micro de Benoit Dutrizac via QUB radio :

Stress post-traumatique

Diagnostiqué d’un trouble de stress post-traumatique à la suite de sa carrière militaire, Martin Lévesque plaide la non-responsabilité criminelle pour le meurtre au deuxième degré de Patricia Sirois.

Photo fournie par le tribunal

Il admet être celui qui a tiré les six balles ayant tué la mère de famille, mais il a témoigné aux enquêteurs qu’il ne se souvenait de rien du soir du meurtre et plaide un blackout provoqué par sa maladie.

Complétant son témoignage jeudi matin, le psychiatre Mathieu Bilodeau a d’ailleurs admis que le scénario de «flashbacks» provoquant un épisode de dissociation était possible, même 10 ans après les traumatismes ayant mené au diagnostic de stress post-traumatique.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

«Si le précipitant, si les stresseurs sont suffisants dans les moments précédant l’événement, oui, c’est possible», a établi le Dr Bilodeau, spécialisé dans le traitement des anciens combattants.

Le témoignage de Martin Lévesque se poursuivra vendredi et sera suivi du contre-interrogatoire de la Couronne. Suivront ensuite les témoignages des psychiatres experts des deux parties.

Les différentes missions auxquelles a participé Martin Lévesque