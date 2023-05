Retour en politique : Sam Hamad dit répondre à tous ceux qui l’appellent

L’ex-ministre Sam Hamad pourrait-il revenir en politique, mais cette fois-ci au fédéral?

• À lire aussi: D’anciens ministres libéraux du Québec prêtent main-forte à Charest

Celui qui a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement libéral de Jean Charest a affirmé à l’émission de Mario Dumont qu’il ne fermait la porte à personne.

A-t-il prévu notamment rencontrer Pierre Poilièvre, qui doit se rendre à Québec au cours de la semaine prochaine?

«Je retourne l’appel à tous ceux qui m’appellent évidemment avec plaisir», commence-t-il avant de critiquer le gouvernement de Justin Trudeau.

«Le gouvernement de M. Trudeau ça nous fait mal au Canada, ça fait mal au Québec. À l’économie et au niveau international. Notre positionnement à l’international est quasiment honteux. Je pense qu’on a besoin d’un leadership [...] Je pense à la classe moyenne, aux travailleurs, aux gens de ma région. Actuellement avec l’inflation, les taux d’hypothèque élevés, les gens ont de la misère et là, il faut s’en sortir. Quand je vois les dépenses de la gouverneure générale en habillement, pendant que les gens ont de la misère à acheter leur pain et leur lait... Il faut faire quelque chose», plaide-t-il.

Il assure ne pas s’être préparé pour une éventuelle campagne, mais parler simplement de ses convictions.

«Être centre-droit c’est créer de la richesse pour mieux la partager», assure-t-il.

***Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.***