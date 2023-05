Saga Marchand-Maurais: les élus ne doivent pas servir de «punching-bag»

Les élus ne doivent pas devenir des «punching-bags», affirme la Fédération québécoise des municipalités, qui dénonce la «diffamation» du maire Bruno Marchand par un animateur de radio.

Le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers, qui est aussi maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, dénonce les propos d’un animateur de CHOI, Dominic Maurais, qui a laissé entendre en ondes que le maire de Québec avait dans son bureau un wax pen, un dispositif qui sert à consommer du cannabis.

«Quand on parle de propos diffamatoires, ça fait des mois que la Fédération, on travaille sur le harcèlement des élus. On veut éviter ces choses-là. Il faut que le ton baisse parce qu’on veut avoir des élus qui représentent nos communautés et on dit des choses en faisant passer sur le dos de l’humour ou de la légèreté. Non. Des propos qui sont inadéquats, on ne peut pas les dire. Il faudrait pas faire de la diffamation sur qui que ce soit, je ne pense pas qu’un élu doive le vivre plus que quiconque.»

Un micro, un «privilège»

Il rappelle que les animateurs de radio ont un micro, ce qui est un «privilège». «S’il y a une seule personne qui a écouté ça et qui a pu penser qu’il y a quelque chose de vrai derrière ces propos-là, c’est une personne de trop.»

Pour M. Demers, les discussions publiques sur les idées et les décisions des élus sont les bienvenues, mais quand on s’attaque aux personnes, on va trop loin.

La FQM fait campagne contre l’intimidation et les propos déplacés à l’endroit des élus. Un fléau qui contribue à «noircir» les individus, mais aussi les fonctions qu’ils occupent. M. Demers rappelle que depuis les dernières élections municipales de 2021, plus de 400 élus ont démissionné de leur poste dans les municipalités. L’intimidation et la haine sur les réseaux sociaux font partie des principales raisons invoquées.