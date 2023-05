Soins de santé: l’indemnité de déplacement pour les patients maintenant indexée en fonction de l’inflation

Il sera désormais moins dispendieux pour les résidents des régions éloignées d’obtenir des soins de santé dans les grands centres puisque les indemnités financières de déplacement pour les patients seront indexées annuellement en fonction de l’inflation.

C’est ce qu’a annoncé le gouvernement du Québec jeudi.

«Quand il y a des soins couverts par la RAMQ qui ne sont pas offerts dans la région d’origine de l’usager, ça se fait à leurs propres frais, a expliqué Catherine Blouin, adjointe gouvernementale du ministre de la Santé et députée de Bonaventure. Donc là on vient les aider un peu.»

TVA NOUVELLES

L'an dernier l'inflation s'est établie à 6,7%. Ce qui veut dire que les indemnités pour l'hébergement et les repas quotidiens d'un patient ont passé de 108$ à 115,24$. Les frais quotidiens de l'accompagnateur ont également augmenté, passant de 46,25 $ à 49,35 $.

Si l'opposition se réjouit de l'indexation, elle estime que le montant offert demeure nettement insuffisant.

«La correction des barèmes n’a pas été faite, a soutenu Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de santé. C’est notre prochaine bataille.»

«Ce qu’il faut, c’est que les sommes versées correspondent réellement aux sommes dépensées», a-t-il ajouté.

«C’est très rare de voir des hôtels en bas de 150$ par nuit, a indiqué pour sa part Véronique Morneau, directrice générale au Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes Côte-Nord. »

Des intervenants ont plutôt demandé à Québec de rembourser 100% de la facture des frais engendrés pour un déplacement en lien avec un rendez-vous médical.

«Quand on n’indexe pas grand-chose, ça ne donne pas grand-chose à l’autre bout, a ironisé Michel Dubé, coordonnateur à l’Action populaire Rimouski-Neigette. Il faudrait rembourser avec les factures réelles, et non un montant dérisoire!»

Pour être éligible à l'indemnité, il faudra toujours demeurer à au moins 200 km de l'établissement de santé en question. Québec laisse toutefois la porte ouverte aux cas par cas à ceux qui demeurent loin, mais qui n'atteignent pas tout à fait les 200 km requis.

C’est le cas notamment des résidents de Sainte-Anne-des-Monts qui doivent recevoir des soins à l’hôpital de Rimouski.

L'indemnité sera indexée le 1er avril de chaque année.