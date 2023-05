Steven Guilbeault critique vivement un rapport du chien de garde des finances du fédéral

Le ministre fédéral de l’Environnement Steven Guilbeault a vertement critiqué le chien de garde des finances du fédéral qui, dans un rapport paru jeudi, affirme qu’une nouvelle règlementation sur l’essence affecterait davantage les ménages à faible revenu que les mieux nantis.

Le Règlement sur les combustibles propres, qui entrera en vigueur le 1er juillet, a pour objectif de forcer les fournisseurs de pétrole à réduire l’intensité carbone de l’essence et du diesel produit et vendu en établissant à travers un marché de crédit au principe de pollueur-payeur.

Selon Ottawa, le prix de l’essence et du diesel augmenteront de 17 cents le litre et 16 cents le litre du fait de ce règlement à l’horizon de 2030, année où l’intensité carbone devra avoir atteint 15 % par rapport aux niveaux de 2016.

Si le ministre Guilbeault juge que «tout impact sur les prix dépendra des raffineries de pétrole, qui ont la possibilité de trouver les approches les plus rentables et les plus innovantes», le Directeur parlementaire du budget (DPB) évalue les choses différemment.

Selon le bureau, les ménages à faible revenu paieront davantage que les mieux nantis, car ces derniers «consacrent généralement une plus grande proportion de leur revenu au transport et à d’autres biens et services à forte intensité́ d’énergie par rapport aux ménages à revenu élevé́».

Le DPB estime donc que le coût de la règlementation pour le ménage moyen au Québec sera de 436 $ en 2030. À 1157 $, c’est en Alberta, où l’industrie pétrolière joue un plus grand rôle dans l’économie, que l’augmentation sera la plus importante pour le ménage moyen.

Visiblement agacé, Steven Guilbeault s’est présenté devant les médias jeudi après-midi pour pester contre l’«analyse incomplète» et «déséquilibrée» du DPB.

«Le DPB omet systématiquement de prendre en compte les coûts élevés et croissants des changements climatiques ainsi que les avantages économiques liés à l’investissement dans une économie plus propre», a lancé le ministre.

«L’analyse ne tient pas compte de l’évolution des technologies et suppose qu’aucune nouvelle technologie ne sera mise en service», a-t-il poursuivi. «L’hypothèse de départ n’est pas raisonnable [...].»

M. Guilbeault a ajouté que «l’impact sur les prix sera à l’approche de 2030 et devra être minime par rapport aux profits des raffineries de pétrole qui doublent, voire triplent leurs marges habituelles».

Le chef conservateur Pierre Poilievre a fait du rapport du DPB ses choux gras, lui donnant le nom «Taxe carbone numéro 2».

Les conservateurs ont martelé que cette règlementation, à terme, jetterait de l’huile sur le feu de l’inflation.