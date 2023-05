Transports à Québec: Sam Hamad «pourrait se garder une petite gêne», selon QS

Sam Hamad devrait «se garder une petite gêne» avant de «jouer les gérants d’estrade» en matière de transports, considère le solidaire Etienne Grandmont, qui lui reproche d’avoir fait «capoter» le projet de tramway, lorsqu’il était ministre.

Devenu entre autres ministre responsable de la Capitale-Nationale puis ministre des Transports, au cours de ses années en politique avec le Parti libéral du Québec (2003-2017), M. Hamad «a eu l’occasion de déployer sa vision, mais malheureusement, il ne l’a pas fait», a souligné le député de Taschereau, en entrevue.

Réagissant au «plan de transport» proposé par M. Hamad, M. Grandmont lui reproche même d’avoir «été celui qui a empêché les projets de voir le jour» à l’époque où il était ministre.

«Pour lui, il n’était pas question d’avoir un projet de tramway dans la ville de Québec», se souvient M. Grandmont, qui dirigeait le lobby pro-tramway d’Accès transports viables, avant de se lancer en politique.

Rappelons qu’au terme d’une étude de faisabilité, en 2015, M. Hamad avait jugé qu’un tramway coûterait «trop cher». Il avait donc plutôt misé sur un projet de service rapide par bus (SRB), qui sera éventuellement abandonné après que la Ville de Lévis s’en est retirée.

Bilan peu reluisant, selon QS

«Il a fallu attendre sa démission en 2017 pour que finalement, son premier ministre, Philippe Couillard, signe une entente d’engagement avec la Ville de Québec pour développer un tramway», a relaté M. Grandmont.

«Le bilan en transports de Sam Hamad n’est pas super reluisant, et là il se permet de revenir ici en jouant les gérants d’estrade... Moi, je trouve qu’il pourrait se garder une petite gêne», a déclaré le député solidaire.

Etienne Grandmont n’est pas d’accord non plus avec l’idée de privatiser la traverse Québec-Lévis avancée par M. Hamad.

La «seule chose» sur laquelle il lui donne raison, c’est le «manque de leadership» dont souffre la capitale nationale.

Mais «la vision des années 90 de Sam Hamad, ce n’est pas de ça qu’on a besoin», signale le porte-parole de Québec solidaire en matière de transports.

Autres réactions à la sortie de l’ancien ministre Sam Hamad

- « Quand M. Hamad dit que ça va mal à Québec, ça va mal dans la région, ça va mal à Lévis, c’est pas vrai-là (...) On va laisser M. Hamad faire de la politique (...) Il ne peut pas venir dire : ‘mon parcours politique a démontré que j’avais réglé la question de la tête des ponts », Bruno Marchand, maire de Québec.

- « Québec, c'est la ville [...] au Canada qui a le taux de chômage le plus bas. Je pense que l'économie de Québec est dynamique et je ne suis pas d'accord avec Sam », François Legault, premier ministre du Québec

- « On ne peut avoir un projet collectif aussi fort que l’a été le lien autoroutier entre les deux rives et penser qu’on va mettre le couvercle sur la marmite comme ça (...) Il faut vraiment qu’on envisage tous les moyens possibles et imaginables pour créer ce nouveau lien-là entre les deux rives », Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

- « Je suis d’accord avec M. Hamad à plusieurs égards (...) On a un vide de leadership dans la région, notamment sur les dossiers de mobilité et notamment quand il est question de la mobilité interrives », Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord.

Avec la collaboration de Taïeb Moalla