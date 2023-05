Une carrière de pierres qui dérange à Chicoutimi-Nord

Des travaux de dynamitage dans une carrière de Chicoutimi-Nord provoquent la grogne et l'inquiétude chez plusieurs citoyens et mercredi, en fin de journée, une douzaine de résidences ont dû être évacuées pour permettre à Construction JR Savard de procéder à un dynamitage.

C'est la première fois que des travaux de dynamitage à la carrière Sainte-Geneviève, à Chicoutimi-Nord, forcent l'évacuation d'une douzaine de résidences.

«S'il fait évacuer le monde, c'est parce que ça n'a pas de bon sang et que c'est rendu vraiment trop proche des maisons. Quels dégâts que ça peut causer aux maisons? Et quels dégâts ça peut faire s'il y a du monde qui reçoit de la pierre sur la tête?», s’est insurgé Yvan Tremblay, résident du secteur et responsable du comité citoyen.

Le sous-traitant mandaté pour ce type d'intervention a changé. Le mandat a été confié à Construction Inter-Cité, qui préfère évacuer les résidences à proximité, à titre préventif.«L'autre entrepreneur faisait tirer des petits coups de dynamite pour que ça ne tremble pas trop. Là ils tirent un gros coup de dynamite», a mentionné M. Tremblay.

Un tremblement qui surprend

Seuls les citoyens qui faisaient l’objet d’une évacuation ont été avisés, la veille, de la tenue des travaux de dynamitage. L’une des résidentes du secteur a été surprise par la détonation soudaine.

«J’ai entendu les sirènes, je n'ai pas eu de téléphone. Mes trois terrariums ont tremblé, mes chats ont voulu mourir. C'est quasiment rendu dangereux pour nos enfants, on a toutes des enfants sur le boulevard», a-t-elle affirmé.

Un dossier qui perdure

La carrière soulève la grogne de ses voisins depuis longtemps dans le secteur. Il n'y a pas que le dynamitage qui dérange. Les citoyens en ont assez des bruits et de la poussière qui émanent de l'endroit.

«Depuis 3 semaines, ils font du ‘’drillage’’ en arrière. Ils doivent être rendus à environ 250-300 pieds des maisons. Ça fait du ''barda'' et ça ‘’shake’’ à partir de 7 h le matin», a raconté Yvan Tremblay.

«C'est rendu invivable! On a peur pour nos maisons, on a peur pour nos piscines, on ne peut plus étendre dehors, on a de la poussière partout. C'est quasiment rendu dangereux pour nos enfants, on a toutes des enfants sur le boulevard», a confié Myriam St-Gelais, qui réside tout près.

«L'an passé ma voisine s'était fâchée, elle est sortie dehors, elle criait. Ce n'est pas toujours évident», a rapporté Roseline Guillemette, qui vit quelques maisons plus loin.

Les citoyens ont interpellé leur conseiller municipal, Serge Gaudreault, qui se dit prêt à les appuyer pour que les choses changent.

«J'ai fait une requête à la ville, on a sorti des dossiers, mais ça n'a pas bougé encore. La mairesse a pourtant dit au début de son mandat que l’acceptabilité sociale, c’était important pour elle. Qu’elle n’accepterait pas ce genre de chose», a-t-il détaillé.

L’entreprise réagit

Construction JR Savard se défend. L'entreprise jointe par téléphone dit respecter le protocole avec Ville Saguenay, avoir pris des mesures pour accommoder les résidents et soutien n'avoir jamais endommagé une résidence à la suite de ses travaux. L’entrepreneur général se dit prêt à collaborer avec les citoyens et la ville pour assurer une saine cohabitation.

«Des dégâts, il y en a eu au début. La roche a ''revolé'' partout, sur les terrains, dans les piscines des gens», a riposté M. Tremblay.

«J'ai visité des maisons, des solages fendus», s’est souvenu le conseiller municipal du district.

Serge Gaudreault explique que la ville et les élus doivent intervenir rapidement pour corriger le problème.

«Ces citoyens-là ont besoin d'une qualité de vie et il faut régler leur problème le plus rapidement possible», a-t-il concédé.