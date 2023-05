29 ans après la création de Bättig Design, le succès de l’entreprise québécoise ne cesse de grandir.

La compagnie qui se spécialise dans la conception d’escaliers et de rampes multiplie les projets d’envergure et vend ses produits à de nombreux clients prestigieux tels que Céline Dion.

Installée à Trois-Rivières, Bättig Design se targue de jumeler l’architecture et l’art d’une manière inégalée.

Habituée à un chiffre d’affaires annuel d’un peu plus de deux millions de dollars, l’entreprise a déjà engrangé 3,9 millions $ depuis le début de 2023 et son carnet de commandes grimpe à environ 5 millions $.

«Ça a commencé tout petit et on dirait que depuis les dix dernières années, ça a vraiment boomé et cette année, c’est incroyable la croissance que nous avons», a déclaré le président de l’entreprise, Martin Bättig, en entrevue à l’émission «À vos affaires.»

Véritables artistes de la marche, les quelque 25 employés de Bättig Design conçoivent notamment des escaliers de luxe destinés à plusieurs personnalités connues.

«On a fait affaire, dans le passé, avec des gens comme Céline Dion, Guy Laliberté... Dernièrement on a signé des contrats avec Nadia Saputo», raconte M. Bättig.

L’entreprise travaille avec de nombreux matériaux, notamment l’acier, le bois, le verre et la pierre. Les prix des escaliers construits dans l’usine de Trois-Rivières varient énormément. Plusieurs d’entre eux se vendent entre 100 000 $ et 200 000$, mais d’autres sont beaucoup plus chers.

«Cette semaine, on a eu le ok pour un escalier à pas loin de 600 000$», indique Martin Bättig.

Expansion

L’entreprise qui fêtera son 30e anniversaire l’an prochain rêve d’un plus grand atelier qui permettra de manipuler plus facilement ses matériaux et imposants produits.

Pour le président de Bättig Design, il n’est toutefois pas question de quitter la région de Trois-Rivières.

«J’adore Trois-Rivières, j’ai une bonne équipe et de bons employés ici. Puis honnêtement, on a des clients à Toronto et à New York, alors qu’on soit à Trois-Rivières ou à Montréal, la distance ne changera pas grand-chose», explique-t-il.

