À VOIR | Des hélicoptères pour réchauffer les terres

C’est le branle-bas de combat chez les vignerons et les producteurs maraichers québécois qui doivent composer avec des températures particulièrement fraîches, mais plus précisément le gel au sol, qui peut affecter gravement les récoltes. ­­­­­

En Beauce, un producteur de houblon a fait voler un hélicoptère au-dessus de ses vignes pour les réchauffer avec le vent produit des pales.

«Ça fait 10 ans que je suis en production et c’est la troisième fois qu’on fait face à un gel comme ça. La première fois que c’était arrivé, on n’avait rien fait, et on a eu des pertes. La deuxième fois on a pris un hélicoptère et on avait sauvé la récolte, et là on le fait pour une troisième fois», explique Francis Gagné, président de Houblon des Jarrets Noirs en entrevue à TVA Nouvelles.

Dans sa région, du froid est encore attendu lundi et mardi.

«On va suivre cela de proche et on va prendre une décision de semaine.

Le combat est le même pour les vignerons, qui risquent de perdre leur production si rien n’est fait.

«Ce n’est pas un hasard si on s’en sort très bien. En 2013 j’ai été victime d’un gel printanier, j’avais moins d’outils et j’ai perdu l’équivalent d’à peu près 100 tonnes de fruits, soit 100 000 bouteilles de vin. Ça avait fait très mal», raconte Daniel Lalande, vigneron propriétaire, Vignoble Rivière du Chêne et La Cantina.

Le vigneron avait fait des feux, mais il n’avait pas d’hélicoptère, ou autre hélice permettant de souffler le vent chaud sur les plants.

Plusieurs régions ont enregistré deux nuits consécutives de gel au sol, et la température mercredi était de 10 degrés sous la normale.