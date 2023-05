Attention à ce que vous publiez sur Facebook: l'intelligence artificielle au service de la pédopornographie

Les pédophiles et cyberprédateurs génèrent au moyen des nouvelles technologies de la pornographie juvénile à partir de matériel qu’ils trouvent sur internet, notamment sur Facebook.

• À lire aussi: Twitter accuse Microsoft d'utilisation abusive de ses données

• À lire aussi: Sting prédit une «bataille» entre artistes et intelligence artificielle

• À lire aussi: ChatGPT: des profs de cégep et des chargés de cours tirent la sonnette d’alarme

L’innocente photographie d’anniversaire d’un enfant publiée sur un quelconque réseau social peut de la sorte servir, en raison de l’intelligence artificielle, aux ambitions les plus viles, lesquelles colleraient cette photographie sur du matériel déjà existant telle une agression sexuelle.

Ce phénomène porte le nom d’«hypertrucage», «deepfake» en anglais.

La Sûreté du Québec met par ailleurs en garde les parents: le phénomène n’est pas près de disparaitre; au contraire, il prendra de l’ampleur.

«Les cyberprédateur sur internet ont toujours été très rapides sur la gâchette. Dès qu’une nouvelle technologie apparait, ils sont souvent les premiers à l’adopter, et à l’adapter, pour mieux parvenir à leurs fins», explique en entrevue à TVA Nouvelles René Morin, porte-parole pour le Centre canadien de la protection de l’enfance.

S’il convient ainsi de faire attention à ce que l’on publie en ligne, certains paramètres peuvent aussi limiter les chances que ces photos se retrouvent à la disposition des cyberprédateurs.

«Je pense qu’il faut faire très attention à ce qu’on met sur internet, mais aussi on peut regarder plus attentivement à quel auditoire on s’adresse. La plupart des plateformes de médias sociaux sur lesquels les parents vont publier avec fierté, disons-le, des photos de leurs enfants sont munies de paramètres de confidentialité qui vont permettre de limiter l’auditoire de vos publications», détaille M. Morin.

Si on ne fait pas attention, le comte est en effet par défaut public, c’est-à-dire accessible à tout le monde.

Pour voir comment rendre son compte Facebook privé, visionnez la vidéo ci-dessous.