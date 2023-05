Bébé retrouvé dans un sac de plastique: sa mère formellement accusée

La mère de «bébé India», retrouvée en vie, abandonnée dans un sac de plastique dans une forêt en 2019 en Géorgie, aux États-Unis, a été formellement accusée de plusieurs crimes, dont cruauté envers les enfants, abandon d’un enfant, voie de faits graves et intention criminelle de commettre un meurtre.

À la suite d’une enquête de plus de trois ans, les enquêteurs avaient été en mesure de déterminer qui étaient les parents biologiques de l’enfant, rapporte CNN.

10 mois après cette découverte, la mère, Karima Jiwani, aujourd’hui âgée de 40 ans, a été arrêtée et finalement formellement accusée vendredi.

Selon le shérif du comté de Forsyth, Ron Freeman, elle aurait possiblement accouché dans un véhicule, avant d’abandonner l’enfant quelques heures plus tard.

Elle n’en serait pas non plus à sa première grossesse surprise et pourrait avoir caché d’autres grossesses et naissances surprises.

Il demeure impossible pour les enquêteurs de savoir si le père était au courant de la grossesse.

En juin 2019, «bébé India» avait été retrouvé sous des branches et des feuilles mortes dans la région rurale de Cumming.

En conférence de presse, M. Freeman a livré un message rempli d’espoir concernant l’avenir de l’enfant.

«Je parlais à mon équipe et je me suis dit, wow, comme ce sera intéressant de voir cette petite fille grandir et la voir faire de grandes choses malgré ces débuts plus difficiles», dit-il.

Le shérif n’était pas en mesure, vendredi, de commenter sur les motivations qui auraient mené la mère à commettre de tels gestes.