Conseils pour préserver votre santé intestinale en vacances

Les bonnes résolutions ont tendance à être vite oubliées dès que l'on part en vacances.

• À lire aussi: Dispositif contre les crampes menstruelles: une entrepreneuse de Polytechnique remporte un prix

Mais si vous tenez à soigner votre transit et à améliorer votre bien-être général, il est quand même possible de vous faire plaisir où que vous alliez. Penny Weston, experte en nutrition, bien-être et remise en forme, vous donne quelques conseils pour prendre soin de votre santé intestinale lors de votre prochain voyage.

Évitez de vous coucher l'estomac plein

Même s'il est tentant de faire une sieste ou de s'allonger après un déjeuner ou un dîner copieux, ce n'est pas forcément bon pour la digestion.

« Lorsque vous êtes allongé, il est beaucoup plus difficile pour le système digestif de travailler efficacement. Les aliments sont mieux digérés lorsque le corps est en position verticale. Si vous dormez l'estomac plein, vous risquez de souffrir de ballonnements », précise-t-elle. « C'est une bonne idée de prendre un repas plus léger le soir, afin de ne pas être ballonné plus tard, et de prendre son repas principal à l'heure du déjeuner. Toutefois, je comprends qu'il n'est pas toujours possible de faire cela en vacances, alors essayez plutôt de faire des choix en connaissance de cause. »

Ballonnements en avion

Des études ont montré que les ballonnements en avion sont très fréquents, car les gaz présents dans nos intestins peuvent se dilater jusqu'à 30% en vol. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène normal, il existe des aliments que nous pouvons éviter pour lutter contre ce problème, notamment les restaurants-minute, la gomme à mâcher et les bonbons durs.

« Lorsque nous mâchons de la gomme ou suçons un bonbon dur, vous remarquerez que vous avalez plus que d’habitude - et la plus grande partie de cette quantité est de l'air. Cela peut entraîner des ballonnements, voire des crampes d'estomac. Si vous avez l'intention de prendre une gomme, j'essaierais vraiment d'éviter ceux qui sont sans sucre, car ils contiennent un ingrédient appelé sorbitol, un édulcorant artificiel qui peut agir comme laxatif en raison de sa mauvaise digestion », a expliqué l'experte.

Préférez des options à base de plantes

Si vous choisissez des légumes aux couleurs variées, vous ferez le plein d'antioxydants essentiels pour aider au mieux la réponse inflammatoire de votre corps.

« Les légumes sont également riches en fibres, ce qui est bon pour nourrir les bactéries intestinales et faciliter le processus dans l'intestin », note Penny Weston. « Les probiotiques et les aliments fermentés peuvent aussi favoriser la santé des bactéries intestinales. La consommation d'aliments tels que le yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi et d'autres légumes fermentés est vraiment bénéfique pour la santé de l'intestin. »

Restez hydraté

Boire de l'eau pendant ou après un repas aide l'organisme à décomposer et à traiter les aliments, et donc à faciliter le processus de digestion.

« L'eau aide l'organisme à décomposer les aliments pour qu'il puisse en absorber les nutriments. Elle aide également à faire circuler les nutriments dans le corps et à éliminer les mauvaises toxines. L'hydratation de l'intestin contribue à l'amélioration de la peau, du système immunitaire et des fonctions cérébrales, ainsi que des niveaux d'énergie. »

Réduire la consommation d'alcool

La plupart des gens aiment boire quelques verres pendant leurs vacances. L'essentiel est de ne pas tomber dans l'excès.

« L’excès d’alcool peut interférer avec la production d'enzymes et de sucs digestifs, ce qui rend plus difficile la digestion et l'absorption des nutriments contenus dans les aliments », ajoute l’experte. « L'alcool est un diurétique, ce qui vous oblige à aller plus souvent aux toilettes et vous fait sentir déshydraté. Cela provoque des symptômes tels que des maux de tête et de la fatigue. Buvez donc beaucoup d'eau lorsque vous consommez de l'alcool et avant d'aller vous coucher. »