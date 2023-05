Découvrez 6 astuces psychologiques des supermarchés

Comme toute entreprise responsable, les supermarchés ont étudié les comportements de leurs clients, et utilisent fréquemment ces quelques astuces.

1. Des portes à aller unique

Les portes d’entrée des épiceries sont généralement à sens unique. Une fois à l'intérieur, en effet, pas question de rebrousser chemin. Le client n’est pas emprisonné, bien sûr, mais il doit, pour gagner la sortie, suivre un certain chemin – parfois bordé d’offres spéciales.

2. La première impression, ça compte!

Les épiceries sont nombreuses à accueillir leurs clients avec des fleurs. Selon CNN, l’idée est d’indiquer aux consommateurs qu’ils viennent d’arriver dans un «endroit frais et joyeux».

4. Le chemin du lait

Vous arrive-t-il de faire un saut à l’épicerie pour aller chercher une simple pinte de lait? Vous savez alors que cet aliment se trouve rarement à l’entrée du commerce, et qu’en réalité, il est presque systématiquement tout au fond.

Chemin faisant, le consommateur peut se laisser tenter par d’autres produits.

5. L’allée centrale

Les allées centrales où se trouvent les produits de marque sont les plus rentables, rapporte CNN.

C'est d’ailleurs pourquoi les produits comme les céréales et le café sont placés dans l'allée centrale.

Or, ils sont fréquemment placés au centre de cette allée, afin que les clients, quelle que soit la direction qu’ils empruntent, soient exposés au plus de produits possible.

6. Remplissez-le!

Les paniers d’épicerie ont doublé de taille en quelques décennies. Les plus petits sont souvent plus difficiles à trouver.

Selon CNN, cette stratégie est volontaire, puisque lorsque les humains sont responsables d'un trou, ils ont psychologiquement besoin de le remplir.