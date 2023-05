Des Hells en eaux troubles

Comme la mafia montréalaise, les Hells Angels traversent une zone de turbulences alors que leurs deux principaux leaders brillaient par leur absence il y a deux semaines lors d’un rassemblement public où la participation de tous les motards était pourtant obligatoire.

C’est sans Martin Robert et Stéphane Plouffe que les 80 membres québécois des Hells ont effectué leur première sortie officielle à moto de l’année et festoyé à Sorel-Tracy, du 5 au 7 mai, ont appris l’Agence QMI et notre Bureau d’enquête.

L’absence des deux réputés motards n’est pas passée inaperçue, tant des policiers des barrages routiers qui vérifiaient l’identité de tous les participants à l’évènement appelé la First Run, que des Hells.

Tous les membres portant la veste des anges de l’enfer, ornée de la fameuse tête de mort ailée, ont l’obligation de participer à cette activité où ils s’affichent en public, en vertu des règlements mondiaux de la bande qui célèbre cette année son 75e anniversaire de fondation.

Pression policière

Martin Robert, connu pour son fastueux mariage dans une salle de bal au centre-ville de Montréal en décembre 2018, est considéré par les autorités comme le plus influent membre des Hells au Québec, voire au Canada.

Photo d'archives, Agence QMI, Maxime Deland Martin Robert

Hells Angels

Stéphane Plouffe, le célébrant de ces noces, est non seulement fiché par les forces de l’ordre comme l’un des trois plus puissants Hells, mais aussi parmi les acteurs les plus importants du crime organisé québécois.

Stéphane Plouffe

Hells Angels

Selon nos sources, ils n’étaient pas partis en voyage à l’étranger lors du rassemblement et seraient toujours au Québec.

Mais les deux anciens porte-couleurs des motards Death Riders se retrouvent en eaux troubles depuis deux mois.

Robert et Plouffe comptent parmi un groupe de quatre Hells du chapitre de Montréal à être ciblés dans une vaste enquête antidrogue de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), qui a mené des perquisitions dans leurs luxueuses résidences, le 29 mars dernier.

L’affaire Rizzuto

De plus, le duo de l’état-major des Hells serait proche du mafioso notoire Francesco Del Balso, que les policiers soupçonnent d’avoir commandé la tentative de meurtre dans laquelle le co-chef de la mafia, Leonardo Rizzuto, a été blessé par balle, le 15 mars à Laval.

Robert et Plouffe ne sont pas visés dans cette enquête, mais des sources du Bureau d’enquête qualifient leurs liens d’affaires avec Del Balso de « radioactifs ».

« Cette histoire ne fait pas l’affaire de plusieurs autres Hells Angels. Ça crée du mécontentement à l’interne et ça fait mal paraître le club », nous a confié une source policière bien branchée sur le monde interlope.

La tête de Del Balso fait l’objet d’un contrat de meurtre d’une valeur de 250 000 $. D’après la thèse policière, ce spécialiste de l’extorsion et des paris sportifs illégaux a pu commander l’attentat contre Rizzuto en représailles à une fusillade dont il est lui-même sorti indemne, en novembre 2022.

Les policiers l’ont interpellé et lui ont confisqué son passeport le 23 mars, à l’aéroport Trudeau, alors que cet ex-lieutenant du clan Rizzuto cherchait à déguerpir vers l’Europe.

– Avec Félix Séguin