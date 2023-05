Feux en Alberta: parcs provinciaux fermés pour réduire les risques d’incendie

Malgré la belle température annoncée durant la longue fin de semaine, de nombreux parcs provinciaux seront fermés en Alberta pour les prochains jours dans le but de réduire les risques d’incendie, ont annoncé les autorités.

«Je sais que c'est décevant pour beaucoup, mais c'est nécessaire pour réduire le risque d'incendie de forêt», a indiqué jeudi Todd Loewen, ministre des Forêts, des Parcs et du Tourisme de l’Alberta, selon ce qu’a rapporté le «Edmonton Journal».

Ainsi, malgré les températures qui atteindront près de 30°C samedi et dimanche dans la province, les activités extérieures comme le camping, le vélo de montagne et la randonnée ne sont pas recommandées, aurait-il ajouté.

Les parcs provinciaux ainsi que terrains de camping et les aires de loisirs seront ainsi fermés au public, pour réduire les risques de feux accidentels causés par l’homme, qui seraient plus fréquents à ce temps-ci de l’année.

«C'est traditionnellement le moment où nous commençons à voir des incendies de forêt à plus grande échelle à cause des gens qui se promènent dans les zones de loisirs. Nous voyons traditionnellement plus d'incendies causés par l'homme à cette période de l'année», a déclaré Christie Tucker, gestionnaire de l'unité d'information chez Alberta Wildfire, selon le média anglophone.

Une interdiction de feux à proximité des forêts demeure en place, autant dans les lieux publics que dans les jardins privés, a poursuivi le ministre, en ajoutant que des restrictions sont en vigueur pour les véhicules motorisés.

Selon les dernières données, 26 feux de forêt étaient toujours hors de contrôle sur 92 incendies actifs. Au total, plus de 765 000 hectares de forêts seraient partis en fumée, selon le «Edmonton Journal».