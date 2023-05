Un frère héroïque sauve sa sœur terrifiée d’un kidnappeur avec son lance-pierres

Un garçon de 13 ans a été qualifié de héros après avoir sauvé à l’aide de son lance-pierres sa jeune sœur d'un kidnappeur surgi des bois.

Le jeune Owen Burns jouait à des jeux vidéo chez lui lorsqu’il a entendu sa sœur de huit ans crier à l’extérieur.

Selon Owen, sa sœur était partie chercher des champignons dans le jardin, aussi n’a-t-il pas d’abord prêté trop de sérieux aux cris de sa sœur.

Il pensait en effet qu’elle «s’amusait» tranquillement avec ses amies.

Owen passe à l'action

Mais bientôt, un second cri l’interpelle. Owen aperçoit alors un homme agresser sa sœur.

Délaissant sa manette, le jeune garçon est aussitôt passé à l’action.

Selon la police de l’État du Michigan, le suspect se serait introduit dans la propriété de la famille en passant par les bois avoisinants. Il aurait alors attrapé la fillette par-derrière, qu’il aurait ensuite essayé d’emmener de force dans les fourrés épais.

«J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vue se faire enlever par une personne, et j'ai paniqué», se souvient Owen.

Malgré la terreur qu’il ressent, impossible pour le garçon de rester impassible devant le danger.

«J'ai pris mon lance-pierres, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai attrapé deux choses: une bille et un gravier, ou quelque chose comme ça», a-t-il relaté.

Celui qui se pratique d’ordinaire sur des «canettes de Pepsi» n’a pas eu de mal à toucher la cible, laquelle a de la sorte été frappée par trois projectiles, à la tête et à la poitrine.

En état de panique

Sa rapidité d'esprit a permis à sa sœur de s'enfuir, rapporte CNN.

La police a déclaré que ses actions «extraordinaires» avaient peut-être sauvé la vie de sa sœur.

Alors que l’agresseur était en déroute, Owen a appelé sa mère, Margaret Burns, puis le 911.

«Ils étaient dans un état de panique», se souvient Margaret, «ils criaient, elle pleurait et le seul mot que j'ai pu retenir de toute la conversation était kidnapping».

La police de l'État du Michigan a déclaré que le suspect, un adolescent de 17 ans, s'était enfui à travers les bois jusqu'à une station-service voisine où il a été arrêté.

Il était affectivement blessé à la tête et à la poitrine.

Il a été inculpé en tant qu'adulte d'un chef d'accusation de tentative d'enlèvement de tentative d'agression visant à infliger des lésions corporelles graves sans aller jusqu'au meurtre, et d'un chef d'accusation d'agression et de coups et blessures.