La femme du révérend Mukendi libre des accusations qui pesaient contre elle

Carmen Mukendi, la conjointe du révérend fugitif Paul Mukendi, a vu l’accusation de harcèlement qui pesait contre elle être abandonnée vendredi en échange d’un engagement à ne pas troubler la paix ni importuner la plaignante, qui était l’une des victimes d’agression sexuelle de son mari.

• À lire aussi: Fuite du pasteur Paul Mukendi: sa femme l’a rejoint en République démocratique du Congo

• À lire aussi: «Je ne me cache pas, qu’ils viennent me chercher» -Paul Mukendi

Celle qui se fait appeler «Maman Carmen» par les fidèles de l’Église Parole de vie n’aura finalement pas emprunté la voie de la fuite comme son mari.

Partie le rejoindre en République démocratique du Congo à la fin du mois d’avril après l’assouplissement de ses conditions de remise en liberté, Mme Mukendi était bel et bien de retour au pays pour son passage devant le tribunal vendredi matin.

Pierre-Paul Biron

Accusée de harcèlement criminel et de transgression d’une ordonnance de non-publication protégeant l’identité d’une victime, la femme a vu les accusations contre elle tomber. En échange, elle a accepté de signer un mandat de paix, communément appelé un «810», ordonnance qui l’engage à garder la paix et à ne pas importuner ni entrer en contact avec la plaignante.

Un accusé plaide coupable

Deux des trois coaccusés de la dame dans cette affaire d’intimidation ont également signé le même genre d’engagement vendredi.

Stéphane Milliard et Pierrick Tardif étaient visés par les mêmes accusations que Mme Mukendi, soit harcèlement criminel et transgression d’une ordonnance du tribunal. Ils voient également les accusations contre eux être abandonnées.

Un quatrième impliqué, Cédric Malayi, a quant à lui plaidé coupable à l’accusation de bris d’ordonnance. Il avait nommé le nom de la victime du révérend lors d’une célébration de l’Église Parole de vie, alors qu’une ordonnance de la cour empêchait quiconque de l’identifier.

Son dossier a été reporté pour la tenue des observations sur la peine qui devra lui être imposée.

En fuite depuis août 2021

Reconnu coupable et condamné à 10 ans d’emprisonnement total dans deux dossiers distincts d’agression sexuelle, Paul Mukendi s’est soustrait à la justice québécoise le jour prévu de son emprisonnement, en août 2021.

Photo d’archives, Stevens Leblanc

Depuis, il s’est installé en République démocratique du Congo, pays qui n’a aucun traité d’extradition avec le Canada.

Il y poursuit ses activités évangéliques, apparaissant quasi quotidiennement sur les réseaux sociaux pour y inviter ses fidèles.

Son épouse est d’ailleurs apparue dans plusieurs vidéos lors de son passage en Afrique dans les dernières semaines.

Pierre-Paul Biron

Une somptueuse réception avait notamment été organisée pour célébrer ses retrouvailles avec son mari en fuite.