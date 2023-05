La mariée tuée le soir de ses noces voulait «que la nuit ne s’arrête jamais»

La mariée qui a perdu la vie dans sa robe blanche après avoir été happée par une conductrice aux facultés affaiblies espérait que la nuit «ne s’arrête jamais», avait-elle confié à son nouveau mari, juste avant l’impact.

• À lire aussi: Conduite avec facultés affaiblies: une nouvelle mariée tuée en quittant sa cérémonie

• À lire aussi: Une conductrice ivre ayant causé la mort d’une nouvelle mariée dit aux policiers n’avoir «rien fait de mal»

«J’essaie toujours de comprendre. Cette nuit-là, passer du plus haut sommet au creux le plus profond, c'est assez difficile à comprendre, a confié Aric Hutchinson, la gorge nouée par l’émotion, dans une entrevue poignante livrée à ABC News vendredi. Elle était tellement heureuse.»

Seulement trois semaines plus tôt, lui et sa nouvelle femme, Samantha Miller, 34 ans, filait le bonheur parfait alors qu’ils venaient tout juste de se passer les alliances aux doigts devant famille et amis.

Sous une haie de feux de bengale, le couple avait quitté la cérémonie dans une voiturette de golf dans laquelle prenaient part deux autres membres de la famille, au moment où ils auraient été happés par une conductrice aux facultés affaiblies, à plus de 105 km/h dans une zone de 40 km/h.

Si les trois hommes ont survécu à leurs blessures, la mariée est décédée sur les lieux.

«La dernière chose dont je me souviens, c’est elle qui me disait qu’elle voulait que la nuit ne s’arrête jamais», a-t-il doucement poursuivi, les yeux plein d’eau, devant la caméra de l’émission «Good Morning America».

C’est en se réveillant que sa mère lui a appris que sa «Sam» ne s’en était pas sortie, a-t-il poursuivi, la voix brisée.

De son côté, la conductrice de 25 ans, Jamie Lee Komoroski, a été accusée d’homicide par imprudence au volant ainsi que de plusieurs chefs de conduite sous l’influence causant la mort. Son taux d'alcool dans le sang était trois fois la limite permise, selon ABC News.

Le veuf aurait également déposé mercredi une poursuite pour mort injustifiée, dans laquelle il poursuivrait la conductrice, mais également son employeur et son superviseur, qu’il accuse d’avoir «fait pression» pour qu’elle consomme «des quantités excessives de boissons alcoolisées», selon ce qu’a rapporté le média américain.