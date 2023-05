Des sondes de la NASA au Saguenay pour la prévention des inondations

Imaginez un programme qui vous permettrait de prévoir le comportement d'un cours d'eau situé à proximité de votre résidence. C'est précisément ce que cherche à faire un projet lancé par la NASA il y a une douzaine d'années.

L'objectif est notamment de prévenir les inondations.

Un scientifique impliqué dans le projet était au Saguenay ces jours-ci. Marc Simard, un jonquièrois d'origine qui travaille pour le compte de la NASA depuis 2001, a installé une série de sondes le long des deux rives du fleuve Saint-Laurent entre Québec et Rimouski, et sur la rivière Saguenay, entre Tadoussac et La Baie.

Ces sondes sont une partie essentielle du projet SWOT: Surface Water and Ocean topography. Le satellite peut mesurer les eaux de surface sur les cours d'eau qui ont une largeur d'au moins 50 mètres, à la grandeur du globe. L'objectif: produire une modélisation à partir de la hauteur prévisible des eaux de surface, et de la pente des cours d'eau.

«On pourrait prédire comment va se compoter l'eau», a affirmé le chercheur Marc Simard. «Et si notre modélisation est efficace, dans le cas de déversement de pétrole, par exemple, on pourrait vraiment savoir où se répandrait le liquide.»

Les sondes vont recueillir les données jusqu'au mois d'octobre et le satellite survolera le fleuve et le Saguenay, autant dans les phases de validation et de calibration, que dans la phase scientifique, «pendant 3 ans», a précisé le chercheur.

Dès l'automne, les données seront disponibles gratuitement sur le site de la NASA.