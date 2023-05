La NFL est en deuil : le footballeur, acteur et activiste Jim Brown est mort

Le légendaire footballeur américain Jim Brown a rendu l’âme à l’âge de 87 ans, vendredi.

La NFL a confirmé la triste nouvelle par voie de communiqué.

«Nous sommes dévastés par la perte du légendaire Jim Brown. Il est un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL, un pionnier et un activiste. Son héritage demeurera à jamais.»

En effet, le natif de St. Simons, dans l’État de la Géorgie, n’a pas seulement laissé sa marque sur la pelouse.

En plein milieu de son parcours avec les Browns de Cleveland, il a commencé sa carrière d’acteur. Il a notamment occupé un rôle secondaire dans le film «The Dirty Dozen», le deuxième de 44 projets cinématographiques auquel il participera.

Brown a notamment partagé la vedette du film «100 Rifles» aux côtés des grands Burt Reynolds et Raquel Welch.

En plus de ses activités à Hollywood, il s’est engagé dans plusieurs causes sociales. Il a fondé le Black Economic Union, qui a aidé à la création de plus de 400 entreprises dirigées par des Afro-Américains.

Brown s’est aussi impliqué dans la réhabilitation d’ex-détenus et de membres de gang de rue par l’entremise de l’organisation Amer-I-Can.

Son dévouement pour la cause des personnes marginalisées ne l’a pas empêché de mettre les pieds dans les plats. Il a été arrêté à de maintes reprises pour voies de fait et violence conjugale, et a même passé six mois en prison en 2000.

Le meilleur de tous les temps?

Sa carrière n’a peut-être durée que neuf saisons, entre 1957 et 1965, mais Brown fait toujours partie des discussions visant à déterminer le meilleur joueur de l’histoire de la NFL.

Évoluant à la position de centre-arrière, il a remporté le championnat du football américain en 1964. Il a été élu joueur par excellence du circuit à trois reprises et a mené la ligue au chapitre des verges amassées au sol huit fois.

Sa moyenne de 104,3 verges récoltées par match en carrière est la meilleure de tous les temps et est aujourd’hui jugée inatteignable.

En 118 rencontres, il a aussi inscrit 106 touchés et a accumulé 2499 verges par la passe.

«Une légende, un meneur, un activiste, un visionnaire, ont écrit les Browns au sujet du plus grand joueur de leur histoire. Il est impossible de décrire l’amour profond que nous avons pour Jim Brown et la gratitude d'avoir fait partie de sa vie incroyable. Nous pleurons sa mort, mais célébrons la lumière indélébile qu’il a laissée sur le monde.»

Brown figure non seulement au Temple de la renommée du football, mais aussi au Temple de la renommée du football collégial. À l’université de Syracuse, il excellait aussi à la crosse, en athlétisme, au baseball, au water-polo et au basketball.