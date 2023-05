Le coût de la vie oblige des parents à réutiliser des couches sales

La stigmatisation liée à la pauvreté en matière d'hygiène empêche les gens d'obtenir de l'aide, a déclaré un organisme de bienfaisance qui fournit des produits hygiéniques à 125 banques alimentaires, écoles et refuges au nord de l’Irlande.

The Hygiene Bank a distribué plus de 132 livres de couches, d'articles hygiéniques et d'autres produits dans tout le nord de l'Irlande depuis 2020.

La coordinatrice de l’organisme, Hilary Young, explique que certains parents réutilisent des couches sales pour leurs bébés dans le but d'économiser de l'argent.

"C'est difficile d'imaginer devoir faire ça, mais c'est malheureusement le cas» explique-t-elle. «Quand on n'est pas dans cette position, c’est difficile de se l’imaginer, mais c'est malheureusement la réalité.»

Certaines familles partagent également des brosses à dents.

«Nous avons tous besoin de manger, de nous laver et de nous garder au chaud», dit Young. «Le côté hygiène des choses n'est pas évoqué, mais c'est un manque bien réel pour plusieurs.»

Young a déclaré à BBC News que le besoin d'articles d’hygiène personnelle tels que du papier toilette et du dentifrice augmentait, l'organisme de bienfaisance a d’ailleurs dû ouvrir deux autres centres pour fournir à la demande grandissante.