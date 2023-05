Long congé: prudence sur les routes!

Les policiers de la Sûreté du Québec auront les automobilistes à l’œil pendant la fin de semaine du congé des Patriotes.

Ces derniers tiendront des opérations de sécurité routière partout en province dans le but de décourager les comportements les plus susceptibles de provoquer des accidents.

«On parle ici de vitesse excessive et de dépassements dangereux», a noté la porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier.

«On parle également du non-port de la ceinture de sécurité, l’utilisation du cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues.

[Ce sont] toutes des opérations qu’on va faire en lien avec ces causes qui sont plus observées.»

TVA NOUVELLES

Vendredi, une opération de surveillance de la vitesse s’est tenue à Sept-Îles sur le boulevard Laure à une centaine de mètres du lieu d’un accident mortel impliquant un motocycliste le 5 mai dernier.

L’événement a rappelé la vulnérabilité des usagers de la route les moins visibles.

Avec l’arrivée des beaux jours, la Sûreté du Québec invite les automobilistes à se méfier de leur comportement.

«Les gens vont être portés à faire un peu plus de vitesse, des fois même sans s’en rendre compte. C’est sûr que le beau temps peut, des fois, apporter ce genre de comportement là. Il ne faut pas oublier que l’arrivée du beau temps vient également avec la présence des usagers plus vulnérables comme les motocyclistes, les adolescents en cyclomoteurs, les cyclistes et les piétons», a précisé la sergente Fournier.