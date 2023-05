Nicolet: des vents contraires pour un projet d’éoliennes

Le développement d'un parc éolien dans la région de Nicolet fait face à des vents contraires avec l'entrée en scène d'un mouvement d'opposition citoyenne.

«Il y avait 200 personnes à Grand-Saint-Esprit l'autre soir. Certains étaient très en opposition, mais c'est quand même 200 personnes sur un total de 23 000 citoyens. Il y a une pétition de 700 noms qui a été déposée – et moins de la moitié sont des gens de la MRC. Donc je pense qu'il faut relativiser», a fait valoir la préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska et mairesse de Nicolet, Geneviève Dubois, en tentant de minimiser le phénomène.

Cette dernière a par ailleurs indiqué qu’elle entend mener un sondage parmi sa population.

«Je ne veux pas juste entendre ceux qui parlent fort. Je veux entendre tout le monde», a-t-elle ajouté.

La MRC de Nicolet-Yamaska prévoit un partenariat avec un promoteur privé dans l'éventuel développement d'un parc éolien comptant une soixantaine de tours.

Dans un scénario conservateur, la MRC devrait retirer un revenu de trois millions de dollars par année pendant 30 ans, mais cela pourrait aller jusqu'à quatre fois plus.

Devant les opposants, des élus se sont permis de renvoyer la balle dans la cour du gouvernement du Québec. De son côté, le député de Nicolet-Bécancour s'est inscrit en faux, plaidant que personne n'est forcé de s'associer à ce projet qui concerne tout de même une source d'énergie propre.

«Il faut juste donner le bon côté des choses et dire tout ce que ça peut rapporter et que de l'énergie, on en a besoin», a lancé Donald Martel, piqué au vif.

L'un des promoteurs privés dans la course au projet, Innergex, demeure confiant malgré l'émergence d'une opposition, puisque ce n'est pas le premier projet d'éoliennes qui rencontre de la résistance.

«Pour nous ce n'est pas une surprise. Je pense que c'est normal d'avoir ce genre de questions dans le développement d'un projet de parc éolien», a convenu Luc Leblanc d'Innergex.

La MRC tiendra une consultation publique la semaine prochaine, tandis qu’Innergex invitera le public à une porte ouverte sur le projet, les 30 et 31 mai à Sainte-Perpétue et à Saint-Célestin.