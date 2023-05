Pas de dépassement de coûts prévu pour reboucher les nids de poule à Montréal

La Ville de Montréal a encore assez de sous dans son budget pour réparer les nids de poule qui continuent de joncher les rues de la métropole, juge Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville.

Une enveloppe de 3 millions $ était consacrée cette année au colmatage des trous sur les routes dans la métropole. Sur ce total, 2,5 millions $ ont déjà été dépensés depuis le début de 2023.

«Il nous reste donc suffisamment de sous pour terminer l’année parce qu’on va peut-être refaire des opérations», a expliqué M. Sabourin vendredi matin.

La Ville prévoit déjà un «blitz» de réparation des nids de poule mardi prochain afin que les rues soient en bon état pour le tour de l’île à vélo, prévu dans deux semaines.

Les prochaines opérations de colmatage ne devraient reprendre qu’autour du mois de décembre.

Moins de plaintes

Six opérations de rebouchage des nids de poule ont été lancées depuis le début de l’année pour réparer 111 000 trous en date du 19 mai.

Pour M. Sabourin, il s’agit d’une stabilité par rapport à l’an passé où 96 800 nids de poule avaient dû être colmatés.

«C’est un bon chiffre si on compare les résultats de cette année aux trois dernières années comparables 2017, 2018 et 2019», a-t-il aussi avancé. «On avait alors 175 000 nids de poule par année.»

Cet hiver a aussi été particulièrement rude avec 30 centimètres de neige de plus qu’à l’habitude et de plus grandes fluctuations de température, ce qui peut occasionner des nids de poule.

Les Montréalais ont aussi fait moins de plaintes en 2023. Près de 3600 signalements ont ainsi été reçus, contre 5400 en 2022 ou encore 8000 en 2019.

Écoutez le bulletin de nouvelles avec Alexandre Moranville-Ouellet au micro de Benoit Dutrizac via QUB radio :

Des réparations plus grosses

D’après le porte-parole, le nombre de nids de poule est moins élevé que les années précédentes puisque de plus en plus de travaux sont réalisés au niveau de la voirie.

«On sait qu’à Montréal, 30% de nos rues sont en mauvais état et il faut adresser le problème», a-t-il souligné.

Ainsi, la Ville a dédié un budget de 880 millions $ sur 10 ans pour la réparation des rues.

Les machines utilisées pour faire le colmatage, les Python 5000, ne font d’ailleurs pas que réparer les trous. Lors de l’opération, elles sont aussi capables de prendre en photo le nid de poule et de le géolocaliser.

Montréal est alors en mesure de connaître les grandes concentrations de trous pour savoir où refaire la chaussée en priorité.