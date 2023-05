Québec craint la «grogne» et reporte au début de 2025 l’élargissement de la consigne du verre et du plastique

Le gouvernement Legault estime que le public et les équipementiers ne sont pas encore prêts pour l’élargissement complet de la consigne, si bien que les Québécois devront patienter jusqu’au début de 2025 pour récupérer leurs bouteilles d’eau et de vin.

• À lire aussi: Plan pour une économie verte: Québec a identifié 60% des mesures qui lui permettront d’atteindre sa cible

Les détaillants qui ne souhaitaient pas l’élargissement de la consigne avant 2025 ont gagné leur pari, pour le plastique et le verre.

«Ça n’a pas été facile. Mais, j’ai la tête dure, ce n’est pas eux qui m’ont convaincu», a affirmé le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

L’application de la consigne sur l’ensemble des contenants de plastique et de verre, prévue d’abord pour novembre 2022 et reportée à cette année, est encore repoussée de plus d’un an.

«Pour ce qui est du verre et du plastique, on parle d’un échéancier qui nous amènerait quelque part au début de 2025, avec un devancement du multicouche [carton de jus-] au même moment, a-t-il confirmé. On avait cette crainte que tout intégrer en même temps allait susciter beaucoup de grogne.»

Photo d'archives, Agence QMI

Prévue initialement à la fin de 2025, la consigne des cartons multicouches commencerait en même temps que le verre et le plastique.

Plusieurs raisons

Les reports « parfaitement assumés » par le ministre de l’Environnement.

«Il y a différentes raisons qui expliquent ces reports-là», a-t-il affirmé, disant notamment que les fabricants de machines appelées «supergobeuses» sont incapables d’en livrer maintenant en nombre suffisant.

«J’ai des équipementiers qui n’arrivent pas à fournir, j’ai de nouveaux sites de dépôts qui n’ont pas encore leurs permis municipaux. Je voulais éviter à tout prix au 1er novembre qu’on se retrouve avec des consommateurs qui auraient payé leur 10 sous, mais qui n’auraient pas la possibilité de se le faire rembourser.»

Il explique que les deux équipementiers lui ont signalé qu’ils «n’y arriveraient pas» pour le 1er novembre.

«C’est le signal que je devais entendre pour éviter une forme de ressac de la population», a-t-il soutenu.

Dès le 1er novembre 2023, les bouteilles en aluminium pourront être consignées (voir encadré).

La consigne déjà existante, comme sur les cannettes de bière, passera de 5 à 10 cents.

«Ce n’est pas banal, doubler [...] et dix sous supplémentaires pour les contenants qui n’étaient pas consignés, ça va susciter des réactions», plaide le ministre.

Ne ratez pas La rencontre de l'heure Dutrizac-Dumont durant l’émission de Philippe-Vincent Foisy, tous les jours 7 h 00, en direct ou en balado sur QUB radio :

Éducation à faire

Benoit Charette soutient que le projet pilote mis en place à la fin de 2022 a démontré, pour l’instant, que le public doit encore être éduqué en la matière.

«On en parle depuis les années 1980 de la consigne, mais ce n’est pas intégré par tout le monde, au contraire, on le voit dans nos données [...] On voulait aussi se donner un temps de pédagogie, donc dès cet été il y aura des publicités qui vont se faire pour informer un peu les gens des grands changements. Il y aura ensuite une année pour les autres contenants», a-t-il souligné.

ÉLARGISSEMENT DE LA CONSIGNE

1er novembre 2023

◆ Contenant en aluminium comme :

Boîtes de conserve

Cannettes

Pots

*Passe de 5 cents à 10 cents

Début 2025

◆ Plastique, verre, cartons multicouches comme :

Bouteilles de vin et de spiritueux

Bouteilles d’eau

Contenants de jus

Contenants de lait

Contenants pour la lessive

Bocaux en vitre

*Consigne de 10 cents