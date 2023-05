Recevoir l’aide médicale à mourir... dans un salon funéraire

Il est désormais possible de recevoir l’aide médicale à mourir... directement dans un salon funéraire. Le complexe funéraire du Haut-Richelieu, en Montérégie, est l’instigateur de cette initiative «clé en main», loin de faire l’unanimité.

En entrevue au Québec Matin vendredi, le propriétaire de l’établissement Mathieu Baker dit avoir été «à l’écoute» des familles, d’où est venue cette idée. «Les gens ne veulent pas nécessairement faire ça à leur domicile ni dans les hôpitaux, donc ici, c’est devenu le choix des gens», explique-t-il.

Le salon est spécialement aménagé pour les familles, afin d’accompagner la personne dans ses derniers moments. «On a les emplacements, on a les télévisions, on a les décorations, on a aussi les installations après la mort. La famille n’a pas à s’inquiéter avec les brancardiers», indique-t-il.

Une nouvelle proposition controversée

Cette nouvelle offre suscite réactions et questions; M. Baker croit que les gens ne sont pas encore confortables avec ce genre de mesures.

«On écoute seulement nos clients», se défend le propriétaire, qui ajoute que sa mère n’était pas d’accord avec cette nouveauté.