Saguenay: congestion à prévoir sur le pont Dubuc ce week-end

Cela fait 8 ans maintenant que la réfection du pont Dubuc s'est amorcée et il ne reste que le pavage à effectuer: cette étape finale s'échelonnera sur quatre fins de semaine et devait débuter dans la nuit de vendredi à samedi, mais l'échéancier sera perturbé, une fois de plus.

Les conditions météorologiques forcent le décalage des travaux de pavage sur le pont Dubuc. Le chantier débutera plutôt à 7 h dimanche matin, jusqu’à 6 h mardi.

«L'entrave sera effective à contresens en direction sud, une voie par direction», a expliqué Nathalie Girard, porte-parole pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Une membrane d'étanchéité pour protéger le béton sera installée, des travaux qui doivent être faits à sec.

«Les deux premiers week-ends, c'est cette étape qui va être effectuée en direction nord et ensuite en direction sud. Par la suite, on va pouvoir venir faire la dernière couche finale d'asphaltage. Les quatre week-ends doivent être effectués à sec», a poursuivi Mme. Girard.

TVA NOUVELLES

Ralentissements à prévoir

Les automobilistes devront faire preuve de patience, puisque la circulation se fera au ralenti. Des policiers seront déployés pour assurer une bonne gestion de la circulation. L'intersection Jacques-Cartier et la bretelle d'accès Montcalm ne seront pas accessibles pendant les travaux. Les gens devront s'insérer dans les voies à la hauteur de Price. Les voies de contournement comme le pont de Kénogami sont à privilégier.

Les travaux qui perdurent depuis 8 ans ont mis la patience de certains à rude épreuve.

TVA NOUVELLES

«Je ne comprends pas pourquoi ça s'étire autant alors que dans la métropole de Montréal et la capitale, ce serait beaucoup plus vite. Souvent en région, je trouve qu'on passe après, c'est dommage», a mentionné une citoyenne.

«Beaucoup de raisons extérieures ont fait en sorte que l'échéancier s'est allongé. Notamment la pandémie, l'annulation d'un commun accord du contrat de Cegerco, l'annulation d'un appel d'offres et la grève des ingénieurs. Il y a eu beaucoup d'agilité dans l'organisation pour venir tout de même proposer des solutions innovantes», a expliqué Mme Girard.

Plus que quatre week-ends

Si la météo est favorable, les travaux devraient être complétés vers la mi-juin.

«On met un X chaque fois qu'on peut faire une fin de semaine et lorsqu'il y aura quatre X sur le calendrier, on entoure la date et on dit que c'est terminé cette date-là», a affirmé la porte-parole du MTMD.

Après quoi des travaux de cette envergure ne devraient plus être nécessaires avant plusieurs décennies, mis à part l'asphaltage, qui devra être refait aux 5 ans.